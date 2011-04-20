-KADDAFİ YAFRİN VE KALAA'YA SALDIRIYOR TRABLUS (A.A) - 20.04.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin, ülkenin batısındaki Yarin ve Kalaa kentlerine de saldırılar düzenlediği bildirildi. Muhalifler, Kaddafi güçlerinin Berberilerin yaşadığı dağlık kentlere son günlerde Grad roketleriyle saldırdığını, tank ateşi açtığını ve uçaksavarlar kullandıklarını belirtti. Binlerce kişinin, yaşadıkları kentlerden yakındaki Tunus'a kaçtığı kaydedildi. Tunuslu yetkililer de Libya'dan topraklarına 4 havan mermisi düştüğünü söyledi. -FRANSA, LİBYA'YA ASKERİ İRTİBAT SUBAYLARI GÖNDERECEK Fransa, Libya'daki muhalif gruplara yardımcı olabilmek amacıyla bu ülkeye askeri irtibat subayları gönderecek. Hükümet sözcüsü Francois Baroin, basına yaptığı açıklamada, ''Libya'da Ulusal Konsey bünyesinde, sivil halkın korunmasına yardımcı olabilmek amacıyla bu ülkeye az sayıda irtibat subayı göndereceğiz'' dedi. Baroin, Libya'ya yabanı askeri birlik göndermenin gündemde olmadığını sözlerine ekledi. -SARKOZY SÖZ VERDİ Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libyalı muhaliflere, Muammer Kaddafi güçlerine yönelik hava saldırısının yoğunlaştırılacağı sözünü verdi. Sarkozy, muhaliflerin oluşturduğu Libya Ulusal Konseyi'nin Başkanı Mustafa Abdülcelil'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bugün kabul etti. Görüşmeden sonra yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın, Libya'ya yönelik hava saldırılarının yoğunlaştırılmasıyla ilgili ne tür bir strateji izleyeceği konusuna açıklık getirilmedi. Libya Ulusal Konseyi Başkanı da kısa açıklamasında, Sarkozy'yi, muhaliflerin kontrolündeki Bingazi'ye davet ettiğini söyledi. Abdülcelil, ülkede yönetimi ele geçirdiklerinde demokrasiyi mutlaka tesis edeceklerini de dile getirdi. -İZMİR'DE TEDAVİ GÖREN 49 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ Libya'dan tedavi için İzmir'e getirilen 49 yaşındaki kadının hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Ankara Feribotu'yla İzmir'e getirilerek Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 49 yaşındaki Fatma Awad Ben Rowenn, yaşamını yitirdi. Kanser tedavisi gördüğü bildirilen kadının cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Aynı hastanede, silahla başından yaralanması nedeniyle tedavi gören 22 yaşındaki Abdüllatif Süleyman, 8 Nisan'da yaşamını yitirmişti. -ÜRDÜN'DE KENDİNİ YAKAN PROTESTOCU ÖLDÜ Ürdün'de, geçen hafta başbakanlık önünde kendini ateşe veren protestocunun öldüğü açıklandı. Bir adli tıp yetkilisi, yüzü dahil vücudunun çoğunda çeşitli derecelerde yanıklar bulunan 45 yaşındaki protestocunun hastanede öldüğünü bildirdi. Kendini yakma eylemleri baskıcı hükümetlere karşı protesto gösterilerinin düzenlendiği diğer Müslüman ülkelerde de olurken, Ürdün'de ocak ayında başlayan siyasi ayaklanmanın ardından ilk kez bir protestocu canına kastetti. Ürdün'de siyasi reform talebiyle yapılan gösteriler, zaman zaman şiddetli çatışmalara olsa da diğer ülkelere göre daha küçük ve barışçı gerçekleşti.