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Dünya

Kaddafi: Ya öleceğiz ya kalacağız!

NATO güçlerinin bugün Trablus'a gerçekleştirdiği bombardımanın ardından Libya lideri sürpriz bir şekilde açıklama yaptı.

07 Haziran 2011 03:00

T24 - NATO güçlerinin bugün Trablus'a gerçekleştirdiği bombardımanın ardından Libya lideri sürpriz bir şekilde açıklama yaptı.

NATO güçlerinin bugün Trablus'a düzenlediği ağır hava saldırısında, Libya lideri Kaddafi'nin başkentteki karargahı yakınlarında da patlamalar oldu. 

NATO, başkente bugüne kadarki en ağır saldırılardan birini gerçekleştirirken, Kaddafi'den de sürpriz bir şekilde açıklama geldi. 

Libya lideri, ''Tek seçeneğimiz var; vatanımızda ya öleceğiz ya da hayatta kalacağız'' dedi.

Kaddafi, beklenmedik bir şekilde televizyondan sesli bir açıklama yaptı: 

''Tek bir seçeneğimiz var; vatanımızda ya öleceğiz ya da hayatta kalacağız. Diz çökmeyeceğiz. Teslim olmayacağız. Ölüm hoş geldi safa geldi. Şehadet milyon kere daha iyidir'' dedi. 

Libya lideri, yandaşlarına, NATO hava saldırılarında defalarca hedef alınan karargahı Bab ül Aziziye'ye akın etmeleri çağrısında da bulundu.



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