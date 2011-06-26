-KADDAFİ VAZGEÇMİYOR TRABLUS (A.A) - 26.06.2011 - Libya yönetimi, Muammer Kaddafi'nin ''Ne iktidardan, ne de ülkeden ayrılacağını'' bildirdi. Libya yönetimi sözcüsü Musa İbrahim, Libyalı muhaliflerin, Kaddafi'den ''çok yakında'', Libya'daki çatışmalara son verebilecek bir öneri gelmesini beklediklerini yönündeki açıklamasının ardından, ''Kaddafi burada kalıyor. Ülkeyi yönetiyor, ülkeden gitmeyecek ve istifa etmeyecek çünkü kendisinin hiçbir resmi makamı yok. Bu ülke bizim ülkemiz, kentlerimizi esir alan suç çetelerine boyun eğmeyeceğiz'' dedi. NATO'ya da boyun eğmeyeceklerini söyleyen İbrahim, ''ev ev, sokak sokak çatışmaya hazır olduklarını'' belirtti. İbrahim ayrıca, Muammer Kaddafi'nin görevde kalıp kalmaması konusunda oylama yapılması önerisini tekrarladı. Sözcü Musa İbrahim, ''Libya halkı Kaddafi'nin gitmesi gerektiği yönünde karar verirse kendisi ayrılacak. Halk kalması yönünde karar verirse de kalacak'' dedi. Ancak sözcü, Kaddafi'nin hiçbir şekilde sürgüne gitmeyeceğini söyledi. İbrahim, hükümetin bir milli uzlaşma dönemi ve Birleşmiş Milletler ile Afrika Birliği'nin gözetiminde seçim yapılması teklifinde bulunduğunu belirtti. Seçim yapılması fikri ilk olarak bu ay başında Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam tarafından getirilmişti. Libyalı muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'nin (CNT) Başkan Yardımcısı Abdül Hafız Goga, ''Çok yakında bir öneri gelmesini bekliyoruz, kendisi artık soluk alamaz durumda'' olduğunu ifade ederken, Ulusal Geçiş Konseyi'nin Kaddafi ile doğrudan temas halinde olmadığını, ancak Fransa ve Güney Afrika ile yapılan temaslar yoluyla bir önerinin hazırlanmakta olduğunu anladıklarını belirtmişti.