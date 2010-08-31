-KADDAFİ TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNE KARŞI ROMA (A.A) - 31.08.2010 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin, öğle saatlerinde ayrıldığı Roma'ya yaptığı iki günlük ziyaret sırasında gündeme getirdiği "İslam'ın tüm Avrupa'nın dini haline geleceği" yönündeki iddiası, bazı İtalyan siyasetçilere Türkiye'nin AB üyeliğini hatırlattı. Kaddafi'yle görüşen parlamenterlerden eski İçişleri Bakanı Beppe Pisanu, Kaddafi'nin Avrupa ve İslam konusundaki sözlerinin, Avrupalılara bir siyasi uyarı niteliği taşıdığı iddiasında bulunarak, "Albay esas itibariyle Türkiye'nin Avrupa üyeliğine sıcak bakmıyor. Kaddafi tam tersine, İslam'ın Batı'da yayılma şansı olmadığının bilincinde" ifadesini kullandı. Başbakan Silvio Berlusconi liderliğindeki Özgürlükçü Halk Partisi'ne (ÖHP) mensup parlamenterlerden Pisanu, Corriere della Sera gazetesinde bugün yer alan demecinde, "Kaddafi Avrupa'nın İslam'a yaklaşmasını söyledi. Peki, AB'ye girmesi bıçak sırtında bir mesele olan Müslüman ülke hangisi? Türkiye! Dolayısıyla Kaddafi Avrupalılara şunu demek istiyor: Halihazırda aranızda 20 milyon Müslüman var, Türklerin nüfusu 70 milyon... Bunun neresi haber" diye sordu. İtalya Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Maurizio Lupi ve Avrupa Parlamentosunda ÖHP Grup Başkanı Mario Mauro ise Kaddafi'nin Avrupa'nın Müslümanlaşması temennisinde bulunmasına bugün La Stampa gazetesinde, "Buna seyirci kalamayız" başlığıyla yayımladıkları açık mektupla yanıt verdiler. Lupi ve Mauro, Avrupa'nın oluşumunda ve kimliğinde Hristiyanlığın belirleyici rol oynadığını savundukları mektupta, "Türkiye'nin üyelik sürecinin bloke olmasının sebebi, özgürlük ve demokrasi konularındaki eksikliklerdir" iddiasında bulundular. Kaddafi'nin Roma'da kendilerine seslendiği hostes kızları ve Avrupa'yı Müslüman olmaya çağırmasını "provokasyon" olarak niteleyen Lupi ve Mauro, açık mektupta şunları belirtti: "Kaddafi'nin provokasyonu, ne olduğumuzu ve Hristiyan olmanın ne anlama geldiğini hatırlamamızı sağlamalıdır. İstanbul'da 2007 yılında gazetesinin önünde vurulan gazeteci Hrant Dink, şöyle demişti: Günde beş kez ezan dinlemek suretiyle Hristiyan olduğumu hatırlıyorum; bir arada yaşamak insanın bilinçlenmesini sağlıyor ve bilgisini artırıyor". Lupi ve Mauro, Kaddafi'nin Türkiye'nin AB üyeliğine atıfla Avrupa'nın İslamlaşması temennisinde bulunduğunu ileri sürerek, "Ama Reis'in (Kaddafi'nin) unuttuğu bir şey var; Söz konusu (Türkiye'nin üyeliğiyle ilgili) sürecin bloke olması, Avrupa'nın oluşum sürecinde Hristiyan geleneğinin tesirinin somut göstergesi olan özgürlük ve demokrasiye ait kimi kazanımların yokluğundan kaynaklanıyor" ifadesini kullandılar. İtalyan gazetelerine sızan bilgilere göre Kaddafi, pazar akşamı Libya Akademisi'nde 500 hostese hitaben yaptığı konuşmanın ardından, kendisine Türkiye'nin AB üyeliği konusunda ne düşündüğünü soran bir kıza, "Bu dini bir mesele değildir" demekle yetinmişti. Libya lideri Kaddafi, 2004'te resmi web sayfasında, "Türkiye, Avrupa ve Bin Ladinciler" başlığıyla yayımladığı Arapça makalede, Türkiye'nin asla AB üyesi olamayacağını ileri sürerek, "Ekonomik olarak Avrupa'nın parçası olmak Türkiye'nin yararınadır. Bir Truva atı olarak Türkiye'nin AB dahilinde olması İslam dünyasının yararınadır...Türkiye, Avrupa'yı tarihi olarak sadece bir yayılma ve fetih alanı olarak görmektedir" görüşünü dile getirmişti.