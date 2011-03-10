Kaddafi TRT'ye konuştu: Batı niye Türkiye'nin hava sahasını kapatmıyor!

T24 - Uzun süredir gündemde olan Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi, TRT'ye verdiği röportajla dünyanın karşısına çıktı. Kaddafi, dün başkent Trablus'ta yaptığı konuşmanın ardından Rixos Oteli'nde TRT Türk muhabiri Mehmet Akif Ersoy'a bir röportaj verdi.





İşte Kaddafi'nin TRT'ye verdiği röportajdan satır başları:



- Halkın protesto edeceği bir hükümet yok. Tüm olanlar Usame Bin Ladin’in işleri. Tunus’ta ve Mısır’da halk devlete karşı ayaklandı. İtalya’da ve Yunanistan’da da aynı şekilde ayaklanmalar oldu. Libya’da durum farklı.

- Eğer El Kaide Libya’yı ele geçirirse büyük bir facia yaşanır. El Kaide’nin varlığını engelliyoruz. Eğer buraya hakim olurlarsa İsrail dahil tüm bölge karmaşaya sürüklenir. Onları bizim engellediğimiz gibi kimse engelleyemez.



'Biz dostuz arkadaşız, gerçekten mükemmel ilişkilerimiz var. Anlaşmalarımız var. Vizeleri kaldırdık, Türk şirketlerinin her zaman önceliği var. Tabi gelen açıklamalarla ilgili ben Türkiye’yi mazur görüyorum. Olanlardan etkilendi, duyduğu haberlerden etkilendi. İşçilerin çekilmesi iyi bir tutum değildi. Tabi Türkiye olayların gerçek yüzünü öğrendiğinde, kargaşa olmadığını anladığında, tutumunu değiştirecektir.



Yaşanan olayların arkasında El Kaide’nin olduğunu görünce, durumu anlayacak. Türkiye’de hak isteyen Kürtler var, bağımsız bir devlet kurmak istiyorlar. Senelerdir Türk ordusu Kürtlerle savaşıyor. Niye Türkiye’nin askeri hava sahası kapatılmıyor. Ne ABD ne de Avrupa bununla ilgili karar çıkarıyor. Neden?





Tabi Türkiye ve tüm dünya gerçekleri görünce bize olan tavırlarını değiştirecek.







TÜRK HALKINA MESAJ



- Türkler kardeşimiz. Tarihimiz bir. Yüzlerce yıl birlikte yaşamışız. Hepimiz Osmanlı'yız, tarihimiz bu, bundan kurtulamayız. Temennim Türklerin çekilmemesiydi. Libya’ya dönmeleri halinde her zaman kapımız açık. Onların Libya’da işleri inşaat işleri var.



- Kaddafi, zayıflık sergileyen gençlerin hedef alındığını ve cennete gidecekleri inancıyla kandırıldıklarını ifade etti. Kaddafi, kişiliğinde, eğitiminde ve aile hayatlarında kusur bulunanların, daha kolay hedef olduklarını söyledi.





GÖNDERİLEN YARDIMLAR



- İlaç ya da tıbbi malzemeleri göndermelerine gerek yok. Paramız var. Olayların yaşandığı bölgelerde, insanların ekmek almak için dahi fırına gidemiyor. Doktorlar hastaneye gidemiyor. Silahlı insanların korkusundan kimse sokağa çıkamıyor. 15-16 yaşında çocuklar var, düşünebiliyor musunuz öylece ateş ediyor.



PARALI ASKERLER



- Sınır bölgesi Tabu’da yaşayan halkın yarısı Çadlı yarısı Libyalı. Tabuluların yabancı olduğunu düşünülüyor. Halbuki Tabulu yüzlerce binlerce sene orada yaşamış. Tabu’nun asıl sakinleri Libyalılar. Daha sonra Çad’a dahil oldu. Bizde Tarıklar da var. Onların bir kısmı Libya’da bir kısmı Cezayir’de yaşıyor. Bunların aslı Libyalı, yabancı değiller. Onlar da Libyalı.



