Kaddafi Trablus'ta sıkıştı!

T24 - Tüm güçlerini başkente yığan Kaddafi, sadık kalan ordu birlikleri ve yabancı paralı askerlere cesaret verici haplar içirerek halka ateş açtırıyor. Görevinden istifa eden Ihab El-Mismari adlı Libyalı eski diplomat Kanada’nın Toronto Star Gazetesi’ne, “Korkuyorum, sarin gazı gibi çok tuhaf silahlardan bahsedildiğini duydum ve Kaddafi’nin bu tarz silahlara başvurmasından endişeliyim” diye konuştu.





Hardal gazı korkusu



Şimdiden en az 2 bin sivilin ölümünden sorumlu gösterilen Kaddafi’nin elinde hâlâ konvansiyonel silahların yanı sıra yüksek miktarda hardal gazı olduğu biliniyor. Amerikalı yetkililere göre Beyaz Saray bunun ya da benzeri kimyasal silahların kullanılması ihtimalinden çekiniyor. Kaddafi’nin halka karşı böyle bir saldırı düzenlemesi halinde ya da Libya’dan Avrupa ve komşu ülkelere kaçışın bir mülteci krizi haline gelmesi durumunda askeri operasyon da gündeme gelebilir.





Elektronik saldırı



Londra’da yayımlanan Arap gazetesi El Kuds El Arabiya’ya konuşan üst düzey bir Avrupalı diplomat, İtalya’daki NATO Üssü’nde bulunan savaş uçaklarının Libya’ya hava saldırısı düzenleyebileceğini iddia etti. Avrupalı diplomat Libya’da Kaddafi’ye ait uçakların ve askeri depoların hedef alınabileceğini söyledi. Aynı yetkili Kaddafi’nin muhalif halkı bombalamak için kullandığı savaş uçaklarına karşı elektronik saldırıların da çoktan başlamış olabileceğini dile getirdi.





AB’de operasyon hazırlığı



Avrupa Birliği’nden de olası bir askeri operasyona dair üstü kapalı sinyaller geldi. Anadolu Ajansı’na konuşan bir yetkili “6 bine yakın AB vatandaşının bulunduğu Libya’da insani durumun daha da kötüleşmesi halinde askeri operasyon yapılabilir” dedi. Yetkili, AB Komisyonu’nun insani yardım biriminin, “insani bir askeri operasyonda” ne tür sivil ve askeri kapasitenin kullanılacağını değerlendirdiğini kaydetti.





‘BM kararı gerekiyor’



NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ise İttifak’ın Libya’ya herhangi bir müdahale planı olmadığını söyledi. Rasmussen, “Her türlü eylem BM yetkisine dayanmalıdır” şeklinde konuştu.





Camiye bomba yağmuru



Kaddafi’nin güçlerini başkente toplaması nedeniyle ülkenin büyük bir kısmında protestocular kent merkezlerini kolaylıkla ele geçirdi ve isyan başkent kapılarına dayandı. Kaddafi güçleri dün başkent yakınındaki Zaviye kasabasında protestocuların sığındığı bir camiyi bomba yağmuruna tuttu. Caminin minaresi yıkılırken, onlarca protestocu ise kurşunlara hedef olarak öldü. Musratha’da Kaddafi yanlısı askerler makineli tüfek ve roketatarlarla saldırdı. Çok sayıda ölü var.





İsyanı Bin Ladin yönetiyor



Libya lideri Muammer Kaddafi, dün devlet televizyonundan telefon bağlantısıyla yaptığı açıklamada, isyanı El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in yönlendirdiğini ileri sürdü. ‘Ölenler için başsağlığı dileyerek’ sözlerine başlayan Kaddafi, “Halkımızı manipule eden düşman Bin Ladin’dir. El Kaide’nin laflarına kanmayın’ çağrısında bulundu. İsyan edenlere daha önce ‘sıçanlar’ diye hitap eden Kaddafi, bu defa, ‘Libya’nın çocukları’ tabirini kullandı. İsyancılar arasında El Kaide militanlarının da bulunduğunu savunan Kaddafi, “Bunları ABD ve Batı dünyası da arıyor” dedi. Kaddafi’nin büyük oğlu Seyfülislam da dün televizyonlardan halka seslendi. Seyfülislam, “Ülkeyi dünyanın her yerinden gazetecilere açtığımızı dünyaya ilan ediyoruz” dedi.





Kurtarılmış bölge



Mısır sınırından kurtarılmış bölgelere giren gazeteciler, Tobruk, Derne ve ardından Bingazi’ye ulaştı. Tobruk’ta direnişçi Libyalılar, gazetecilere yanmış araçları göstererek askerlerinin saçtığı dehşeti anlatmaya çalıştı.





Bingazi gazileri



Libya’nın doğu illerinde halk 42 yıllık esaretten kurtulduklarını belirterek zafer gösterilerine devam ediyor. İsyanın ilk başladığı Bingazi bölgesinde Kaddafi’nin paralı askerlerinin vahşetine maruz kalan protestocular, taraf değiştiren ordu birliklerinin desteğiyle 3 gün süren çatışmaların ardından kenti ve bölgeyi kurtardıklarını anlattı. Bingazi halkı, meydanda tankların üzerinde ‘zafer’ işareti yaparak, bölgeye girmeye başlayan uluslararası medyaya poz verdi.





