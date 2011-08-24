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Dünya

Kaddafi Trabluslulara seslendi TRABLUS (A.A)

24 Ağustos 2011 13:53

-Kaddafi Trabluslulara seslendi TRABLUS (A.A) - 24.08.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, gizlendiği yerden televizyon aracılığıyla Trabluslulara seslendi. Yerel El Ouraba Televizyonu, Kaddafi'nin bilinmeyen bir yerden halka seslendiği konuşmasını yayımladı. Konuşmasında her zaman kullandığı ateşli konuşma tarzını yumuşattığı görülen Kaddafi, Trabluslara ''Trablus'u istila eden şeytanlardan kurtarmaları'' çağrısında bulundu.  Kaddafi, yüzlerce Libyalı muhalifin Trablus'taki Bab-ül Aziziye karargahına girmesinin ardından yayımlanan konuşmasında Trabluslulara, ''Niçin onların tahribatına izin veriyorsunuz'' diye sordu. -Muhalifler Trablus'u tamamen ele geçirmeyi umuyor Libya'da muhalif güçler başkent Trablus'u tamamen kontrol altına almaya çalışırken, çatışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgilere göre, muhalif güçler başkentteki hakimiyet alanlarını sürekli genişletiyor.  Dün akşam Kaddafi'nin önemli üslerinden Aziziye'yi ele geçiren muhalifler, Trablus'un da kısa sürede Kaddafi güçlerinden arındıracaklarını söylüyorlar.   Öte yandan, kısa süre önce muhaliflerin elinde geçen Zaviye'de ise sessizlik hakim. Kentteki belli başlı devlet binaları ile büyük otellerin yıkıldığı, pek çok dükkan ve evin duvarının kurşun izleriyle dolu olduğu görülüyor. Şehirde, yer yer tahrip olmuş asfalt ve kaldırımlar, yanmış ve yıkılmış binalar, yol kenarlarında birikmiş çöpler ve çok sayıda hurda araç bulunuyor.  Ayrıca, gıda maddesi fiyatlarının arttığı belirtilen Libya'da, akaryakıt bulmakta da sıkıntı çekiliyor. Akaryakıt istasyonlarının çoğunun kapalı olduğu Zaviye'de, açık akaryakıt istasyonları önlerinde ise uzun kuyruklar dikkat çekiyor.  Zaviye'de ve Tunus sınırına giden yol üzerindeki yerleşim birimlerindeki çarşı, otel, restoran ve marketlerin de kapalı olduğu görülüyor.  Öte yandan, resmi otoritenin izlerine rastlanmadığı Zaviye-Tunus sınırı hattındaki yerleşim birimlerinde, ölüm sessizliği hakim. Tunus sınırına yakın köy ve kasabalarda nadiren insana rastlanıyor. Libya-Tunus sınırının, Libya bölümünde pasaport kontrolü yapan hiçbir otorite bulunmazken, Nalut-Zaviye arasında güvenlik kontrolleri muhalif güçler tarafından gerçekleştiriliyor. Yol boyunca, onlarca araç konvoyunun, Tunus'un Cerbe adasına doğru yol alması dikkat çekiyor.

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