Kaddafi tercümanı pes ettirdi

Libya liderinin BM Genel Kurulunda ilk kez yaptığı uzun süren konuşmayı simültane tercüme eden Libyalı tercüman, 75 dakika sonra pes etti.



New York Post gazetesinde yer alan habere göre, Libyalı çevirmen Albay Muammer Kaddafi'nin konuşmanın ilk 75 dakikasını çevirmeye dayandığı, ancak sonunda 'Artık daha fazla yapamıyorum' diyerek havlu attı.



Bunun üzerine BM'nin Arapça çeviri servisi sorumlusu Raşa Acalyakin'in çevirmenin imdadına yetiştiği ifade edilen haberde, Acalyakin'in çevirinin son 20 dakikasını üstlendiği kaydedildi.



Çevirmenin meslektaşlarından birinin, '25 yıldır ilk kez böyle bir olaya şahit oluyorum' dediği de ifade edildi.



Liderlerin konuşmasının 15 dakikayı geçmemesi istenirken, Kaddafi, 95 dakika kürsüden inmemiş ve Batı'ya sert eleştirilerde bulunmuştu.