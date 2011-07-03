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Dünya

KADDAFİ TEHDİT ETMEK YERİNE ÇEKİLMELİ MADRİD (A.A)

03 Temmuz 2011 12:12

-KADDAFİ TEHDİT ETMEK YERİNE ÇEKİLMELİ MADRİD (A.A) - 03.07.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, NATO saldırılarına karşı kendilerinin de Avrupa'da belirli hedefleri vurabileceklerini söyleyen Libya lideri Muammer Kaddafi'ye verdiği yanıtta, ''Tehdit etmek yerine çekilmeli'' dedi.  İspanya ziyareti sırasında dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Clinton, ''Kaddafi tehdit etmek yerine olumlu bir yol izlemeli, halkının çıkarlarını en öne koymalı, iktidarı bırakarak demokratik bir geçişi kolaylaştırmalı'' dedi.  Kaddafi, başkent Trablus'ta Yeşil Meydan'da toplanan binlerce destekçisine telefonla seslenerek, ''Saldırılar durmazsa biz de size benzer bir biçimde muamele etmeye karar verebiliriz. Buna karar verirsek, (savaşı) Avrupa'ya da taşıyabiliriz'' demişti.

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