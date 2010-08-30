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Dünya

KADDAFİ, TAPINAK ŞÖVALYELERİNİ KIZDIRDI ROMA (A.A)

30 Ağustos 2010 17:00

-KADDAFİ, TAPINAK ŞÖVALYELERİNİ KIZDIRDI ROMA (A.A) - 30.08.2010 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Roma'da dün 500 hostes kıza seslendiği konuşma sırasında Avrupa'ya İslam dinini benimseme çağrısı yapmasına Katolik tarikatlardan biri olan Tapınak Şövalyeleri Genel Birliği sert tepki gösterdi. Birlik adına yazılı açıklama yapan Bruno Berardi, "Kaddafi açıkça bizleri kışkırtmaktadır. Tam tersine İslam ülkeleri Hristiyan olmalıdır. Müslüman Kaddafi'nin provokasyonu bizi zayıflatmamakta, tam tersine daha mücadeleci kılmaktadır" ifadelerini kullandı. Müslümanların, tıpkı Ortaçağ Hristiyan literatüründeki anlayış doğrultusunda "inançsız" olarak nitelendikleri yazılı açıklamada, şu ifadelere de yer verildi: "İslam'ın inançsızlarıyla dünyevi mücadele, bizim DNA'mızda var. Onların bizi İslam'a çekme çabaları hiçbir sonuç vermeyecektir. Bizler haklı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizden, pekçok Müslüman'ın artık istemedikleri inançlarını bırakıp Hristiyanlığa geçmelerini sağlayacağımızdan eminiz." Kökenlerinin İtalya'da 1815'te kurulan Tapınak Şövalyelerine dayandığını ileri süren Tapınak Şövalyeleri Genel Birliği, günümüzde Katoliklik inancını müdafaa ve Katolikler arasında diğer inançların yayılmasıyla mücadele amacı taşıyan bir tarikat olarak tanınıyor. Mevcut tüzük, tarikata üye olacak kişinin Papa 16. Benediktus'a sadakat yemini etmiş ve Masonlukla hiçbir ilgisi olmayan bir Katolik olmasını şart koşuyor. Katolik Kilisesi tarihinde Tapınak Şövalyeleri, Ortaçağ döneminde silahlı mücadeleyle Kudüs'ü Müslümanlardan geri almayı amaçlamış tarikatların genel ismi olarak kullanılıyor.

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