-Kaddafi suriye televizyonunu telefonla aradı KAHİRE (A.A) - 08.09.2011 - Libya'da muhaliflerin ülkenin büyük bölümünü ele geçirdiğinden beri nerede olduğu bilinmeyen Muammer Kaddafi, Suriye televizyonunu telefonla arayarak, Libya'dan telefon ettiğini ve muhalifleri yenilgiye uğratacağını söyledi. Suriye televizyonu Arrai'nin kısa süreli canlı yayınına çıkan Kaddafi, Libya'dan komşu Nijer'e geçen askeri konvoyun ilk olmadığını belirtti. Kaddafi, bundan sonra kendisi ve Libya'dan kaçan takipçilerinin atacağı adım hakkında ise ipucu vermedi. Kendisine bağlı güçlerin muhalifleri ve Libya'ya hava saldırıları düzenleyen NATO'yu yenmek için harekete geçeceğini ifade eden Kaddafi, ''Gençler şimdi Trablus'taki farelere (muhalifler) karşı direnişi yükseltmek ve paralı askerlerini bitirmek için hazır. NATO'yu yeneceğiz ve NATO Libya halkı tarafından reddedilecek'' diye konuştu. Kaddafi, Nijer ve Fransa askeri kaynaklarının Nijer'in Agadez kentinde ortaya çıktığını bildirdiği Libya askeri konvoyunun olağanüstü bir şey olmadığını kaydederek, Libya'nın içinden ve dışından insanları ve malları Nijer'in içine ve dışına taşıyan konvoyun Nijer'e haraket eden ve bu ülkeden ayrılan ilk konvoy olmadığını ileri sürdü. Sözcüsü daha önce yaptığı açıklamalarda Kaddafi'nin Libya'da ve moralinin yüksek olduğunu söylemişti. Nijer de Libya askeri konvoyunda Kaddafi'nin bulunmadığını bildirmişti.