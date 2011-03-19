Kaddafi sözünde durmadı, Bingazi bombalanıyor

T24- Libya yönetiminin ilan ettiği tek taraflı ateşkesin ardından bugün Kaddafi güçleri Bingazi'ye ağır bombardıman başlattı.











Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin, Bingazi kentinin iç kesimlerini bombaladığı bildirildi. El Cezire televizyonu Bingazi'nin batısındaki banliyölere giren Kaddafi güçlerinin kent merkezine yönelik ağır topçu ateşi başlattığını duyurdu.

Bingazi sakinleri, erken saatlerde, bir avcı savaş uçağının semalarda olduğu sırada, kentin şiddetli patlamalarla sarsıldığını belirtti. Sakinlerinden Farac Ali, ''Patlamalar saat 02.00 sularında başladı. Kaddafi güçleri ilerliyor, Bingazi'ye 20 kilometre mesafede olduklarını duyuyoruz'' dedi. Ali, havada bir uçak görmelerine karşın, patlamaların karadan açılan ateş sonucu meydana geldiğini sözlerine ekledi.













Muhalifler Kaddafi güçlerine ait bir uçağı düşürdü





Öte yandan Bingazi kentinde Kaddafi güçlerine ait bir uçağın muhalif güçlerin açtığı ateş sonucu düştüğü belirtildi. Associated Press haber ajansının bölgedeki muhabiri bugün erken saatlerde Kaddafi güçlerine ait bir uçağın alevler içinde yere çakıldığını gördüğünü söyledi.













Hava bombardımanı sürüyor





Görgü tanıkları, Bingazi kentinin diğer kesimlerinde de Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerle muhalif güçler arasında çatışmalar meydana geldiğini bildirdi. Muhammed Dvo adlı muhalif güçlerin sempatizanı bir hastane çalışanı, Kaddafi yanlısı güçlerin hava saldırısı düzenlediklerini söyledi. Dvo, ''Savaş uçakları havaalanına giden karayolunu bombaladı ve kentin yakınlarındaki Ebu Hadi ilçesine hava saldırıları düzenleniyor'' dedi.



Ateşkesi ihlal ediyor





ABD, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin BM Güvenlik Konseyinin kabul ettiği ateşkes kararını ihlal ettiğini açıkladı. ABD'nin BM nezdindeki Büyükelçisi Susan Rice, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Kaddafi'ye bağlı güçlerin Konseyin aldığı kararı ihlal ettiğini söyledi.







