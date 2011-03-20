Kaddafi: Sömürgeci, Haçlı saldırısına karşı koyacağız

Libya lideri Muammer Kaddafi, Koalisyon güçlerinin başlattığı operasyondan sonra devlet televizyonıunda konuştu.

“Bizi havadan ve denizden vuranlar yere indiklerinde yenilgiye uğrayacaklar” diyen Kaddafi, batılı güçlere “Hitler yenilgiye uğradığı gibi siz de yenileceksiniz” diye seslendi.

“Saldırıya boyun eğmeyeceğiz, bu topraklar için karış karış mücadele edeceğiz” diyen Libya lideri halka silah dağıtıldığını söyledi.

Kaddafi konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu çağ milletin çağı, onların istediği olacak. Devrimci güçler bu saldırının ardından daha da güçlenecek

Bütün halk bizimle birlikte.



‘Allah bizimle beraber'

“Bu saldırının haklı çıkarılacak hiçbir yanı yok. Bizim yanımızda Allah var, sizin yanınızda kimse yok

Bu hiçbir gerekçesi olmayan bir barbarlıktır.”

Kaddafi Bingazi’yi de ellerinde tutacaklarını ileri sürdü:

“Bingazi asla gücü, iktidarı başkalarına devretmeyecek. Bingazi halkı asla topraklarına başkalarının girmesine izin vermeyecek.”



‘Size uzun bir savaş sözü veriyorum'

Kaddafi sözlerini meydan okumasını tekrarlayarak sonlandırdı:

“Gerekirse karış karış bütün toprakları korumaya and içtik. Size uzun bir savaş sözü verebiliriz. Gerekirse şehit oluruz. biz korkmuyoruz, size uzun bir savaş sözü verebiliriz.”



'Bu ikinci Haçlı seferi'

Operasyonun başlamasından hemen sonra konuşan Kaddafi, "Bu ikinci haçlı seferi, Akdeniz ve Kuzey Afrika savaş alanı oldu" diyen Kaddafi, Libyalılara "Devrim için silahlanın" çağrısı yaptı. Kaddafi, Afrikalılara, Araplara, Latin Amerikalılara, Asyalılara, "düşmana karşı Libya'nın yanında yer almaları çağrısı yaptığını" belirtti.



