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Dünya

Kaddafi Sirte için yardım istedi LEFKOŞA (A.A)

15 Eylül 2011 00:04

-Kaddafi Sirte için yardım istedi LEFKOŞA (A.A) - 14.09.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, muhaliflerin kuşattığı ve NATO'nun bombaladığı Sirte kentinin ''Kurtarılması'' için uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu. Kaddafi, Arrai televizyonunda yayımlanan konuşmasında, NATO'yu ''Suç işlemekle'' itham etti. ''Uluslararası toplumun sorumluklarını üstlenerek NATO'nun işlediği suça son vermesi'' gerektiğini söyleyen Kaddafi, doğum yeri Sirte'de ''İttifakın yıkımı ve terörünün tarif edilemez olduğunu'' ifade etti. Ulusal Geçiş Konseyi güçleri NATO'nun da yardımıyla, hala Kaddafi yandaşlarının elindeki Sirte, Sebha ve Beni Velid kentlerini ele geçirmeye çalışıyor. -Muhalifler cephane sıkıntısı yaşıyor- Kaddafi'nin doğum yeri olan Sirte'yi ele geçirmek için savaşan muhalif askerler cephane sıkıntısı yaşıyor. Askerlerin özellikle otomatik silah ve tank mermisi eksikliği yaşadıkları, bu nedenle Sirte'ye yavaş ilerleyebildikleri dile getirildi. Libya'da Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) koordinasyonundaki muhalif askerlerle Kaddafi güçleri arasındaki çatışmalar Beni Velid ve Sirte'de sürüyor. UGK kaynaklarından edinilen bilgilere göre, çatışmalar Sirte yakınlarındaki Haroa kasabası çevresinde yoğunlaşıyor. -Kaddafi yanlılarına "silah bırakın" çağrısı- Libyalı muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'nin başkanı Mustafa Abdülcelil, Beni Velid kentinde, Kaddafi yanlılarından silahlarını bırakmalarını istedi. Konseyin sözcüsü Mahmud Şammam, Abdülcelil'in, Beni Velid'den gelen bir heyet ile Trablus'ta görüştüğünü ve Kaddafi yanlılarının silahlarını bırakmasını istediğini belirtti. Heyetin Abdülcelil'in talebine verdiği cevaba ilişkin açıklamada bulunmayan Şammam, kentin teslim edilmesi için Kaddafi yanlılarıyla yeniden müzakerenin söz konusu olmadığını, ilk ve son ültimatomun 10 Eylül Cumartesi günü sona erdiğini ifade etti.

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