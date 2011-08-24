-Kaddafi Sırbistan'a gelirse Lahey'e teslim edilecek BELGRAD (A.A) - 24.08.2011 - Sırbistan'ın eski Yugoslavya Savaş Suçları Mahkemesi ile İlişkiler Konseyi Başkanı ve Çalışma Sosyal Bakanı Rasim Lyayiç, Muammer Kaddafi'nin Sırbistan'a sığınacağı yönündeki iddialar üzerine, ''Kaddafi Sırbistan'a gelmesi halinde hemen tutuklanıp Lahey'e teslim edilecek'' dedi. Bakan Lyayiç, gazetecilerin, eski Yugoslvaya'da askeri eğitim gören ve Mareşal Josip Broz Tito ile iyi ilişkileri olan, 1990'lı yıllarda Slobodan Miloşeviç rejimine ambargo uygulamayan ve destek veren Muammer Kaddafi'nin Sırbistan'a sığınacağı yönünde iddialar olduğu şeklindeki sorusu üzerine, bu durumun imkansız olduğunu söyledi. ''Cumhurbaşkanı ve generaller dahil olmak üzere, 45 Sırbistan vatandaşının Belgrad tarafından Lahey'e teslim edildiğini'' anımsatan Boşnak asıllı Lyayiç, ''Peki neden bir yabancı uyruklu iade edilmesin. Kaddafi Sırbistan'a gelmesi halinde hemen tutuklanıp Lahey'e teslim edilecek'' diye konuştu. Lyayiç, Kaddafi ile 2001 yılında Sırbistan'dan bir heyetle birlikte görüştüklerini de belirterek, kendilerine Miloşeviç'i Lahey'deki mahkemeye teslim etmemelerini istediğini de sözlerine ekledi.