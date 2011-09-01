Kaddafi: Sesimi duymasanız da direnişe devam edin

T24 - Libya'da muhaliflerin Trablus'un kontrolünü ele geçirmesinden sonra nerede olduğu bilinmeyen Muammer Kaddafi, yandaşlarına "direnişe devam" çağrısında bulundu. Libya Ulusal Geçiş Konseyi, Kaddafi güçlerinin son kalesi olan Sirte'nin teslim edilmesi için aşiret liderlerine verdiği süreyi bir hafta uzattığını açıkladı.



Merkezi Suriye'de bulunan uydu kanalı Arrai tarafından alt yazı şeklinde yayımlanan mesajında Kaddafi, "Sesimi duymasanız bile direnişe devam edin" dedi.







Kaddafi, NATO ve muhalifler arasında fikir ayrılıkları bulunduğunu da öne sürerek "teslim olmayacağını ve savaşı sürdüreceğini" söyledi.



Televizyon kanalı, sesli mesajın daha sonra yayımlanacağını duyurdu.





Libya'da aşiretlere verilen süre bir hafta uzatıldı



Libya Ulusal Geçiş Konseyi, Kaddafi güçlerinin son kalesi olan Sirte'nin teslim edilmesi için aşiret liderlerine verdiği süreyi bir hafta uzattığını açıkladı.



Muhaliflerin sözcüsü, Kaddafi güçlerinin kenti teslim etmemesi durumunda saldırıya geçeceklerini belirtti.



Bir yetkili muhaliflerle Sirte'deki aşiret liderleri arasında yapılan yoğun görüşmelerin bu sabah bir anlaşmaya varılamadan kesildiğini açıkladı.



BBC'ye konuşan Ulusal Geçiş Konseyi yetkilisi, "aşiret liderleri, ayak diremenin anlamsızlığını kavrayamamış gibi gözüküyor. Ayrıca, sorun şu ki, Kaddafi'nin bazı askerleri henüz ikna edilememiş" dedi.





Seyfülislam Kaddafi de meydan okudu



Askeri alanda ise çatışmaların devam ettiği anlaşılıyor.



Geçmişte Libya liderinin halefi olarak görülen oğlu Seyfülislam Kaddafi, babasına bağlı olanların ölene dek savaşı sürdüreceklerini söyledi.



Kaddafi'ye bağlı güçlere ses mesajıyla hitap eden Seyfülislam ise "Direniş devam ediyor. Zafer yakındır." şeklinde konuştu.



Babasının iyi durumda olduğunu da söyleyen Seyfülislam, Muammer Kaddafi'nin başkent Trablus'ta olduğunu belirtti.



BBC'nin Trablus'taki muhabirlerinden Kevin Connolly ise başkentin sakin olduğunu ve Seyfülislam'ın tehditlerinin gerçekçi görünmediğini söylüyor.



Seyfülislam'ın sesli mesajından birkaç dakika önce ise, kardeşi Sadi, Libyalı isyancıların liderleriyle müzakere yapmak üzere görevlendirildiğini açıklamıştı.



Libya'nın yeni yönetimi ise Kaddafi yönetimiyle müzakereye sıcak bakmadıklarını duyurdu.



Bu arada, Albay Muammer Kaddafi'nin dışişleri bakanı Abdelati Obeydi'nin yakalandığı bildiriliyor.

Kaddafi karşıtı komutanlar, Sirte kentini kuşattıklarını açıklarken, Seyfülislam Kaddafi ise babasının doğum yeri olan kenti korumak için 20 bin silahlı kişinin hazır beklediğini söyledi.



Reuters ajansı ise Libyalı muhalif güçlerin komutanına dayandırdığı haberde, Muammer

Kaddafi'nin başkent Trablus'un 150 kilometre güneydoğusundaki çöl kasabası Beni Velid'de bulunduğunun tahmin edildiğini yazdı.



