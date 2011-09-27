-Kaddafi şehit olmak istiyor TRABLUS (A.A) - 27.09.2011 - Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi, hala Libya'da olduğunu ve şehit olmayı arzu ettiğini bildirdi. Eski rejim yanlısı televizyon kanalı ElLibya'nın internet sitesinde yer alan habere göre, Albay Kaddafi, son kalelerinden Beni Velid'de yerel bir radyo tarafından yayınlanan açıklamasında, "Kahramanlar direniyor ve şehit düşüyor, biz de şehit olmayı bekliyoruz" dedi. Kaddafi, haftalardır Trablus'un 170 km güneydoğusundaki Beni Velid'de yeni rejime karşı savaşan Libya'nın en büyük aşiretlerinden Varfala mensuplarına hitaben yaptığı açıklamasında, "Cihadınızla, atalarınızın üstün başarısını yeniden yazıyorsunuz. Sizin gibi benim de savaş alanında olduğumu bilin. Kaddafi Venezuela'da, Nijer'de diye yalan söylüyorlar. Halkımın arasındayım" diye konuştu.