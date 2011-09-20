Kaddafi Sarkozy'nin onayladığı araçla mı kaçıyor?

T24

Fransa'da kurulu Mediapart adlı web sitesinin bildirdiğine göre, Kaddafi, bu lüks aracı 2008'de Sarkozy içişleri bakanı görevindeyken verdiği onay üzerine Fransa'dan 5,5 milyon dolara satın almış.Stealth teknolojisi sayesinde radara yakalanmayan ve izlenemeyen, kurşun geçirmez araç ayrıca 100 metre çevresindeki tüm telsiz ve radyo iletişimini bozarken, Kaddafi'nin kendi kuvvetleriyle iletişimi çok rahat sağlıyor.Öte yandan, İngiliz gazetelerinde yer alan haberlere göre, ülkedeki yeni yönetimi elinde bulunduran Ulusal Geçiş Konseyi yetkilileri, Kaddafi'nin oğullarından uzun süredir haber alınamayan Seyfül İslam'ın çatışmaların sürdüğü Trablus'a 150 kilometre mesafedeki Bani Velid'de görüldüğünü açıkladı.