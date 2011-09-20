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Dünya

Kaddafi Sarkozy'nin onayladığı araçla mı kaçıyor?

Eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin satışına onay verdiği radara

20 Eylül 2011 03:00

T24 - Eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin satışına onay verdiği radara yakalanmayan yüksek teknolojiyle donatılmış Mercedes 4X4 araçla kaçtığı ortaya çıktı.



Fransa'da kurulu Mediapart adlı web sitesinin bildirdiğine göre, Kaddafi, bu lüks aracı 2008'de Sarkozy içişleri bakanı görevindeyken verdiği onay üzerine Fransa'dan 5,5 milyon dolara satın almış.

Stealth teknolojisi sayesinde radara yakalanmayan ve izlenemeyen, kurşun geçirmez araç ayrıca 100 metre çevresindeki tüm telsiz ve radyo iletişimini bozarken, Kaddafi'nin kendi kuvvetleriyle iletişimi çok rahat sağlıyor.

Öte yandan, İngiliz gazetelerinde yer alan haberlere göre, ülkedeki yeni yönetimi elinde bulunduran Ulusal Geçiş Konseyi yetkilileri, Kaddafi'nin oğullarından uzun süredir haber alınamayan Seyfül İslam'ın çatışmaların sürdüğü Trablus'a 150 kilometre mesafedeki Bani Velid'de görüldüğünü açıkladı.


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