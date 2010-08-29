-KADDAFİ ROMA'YA DÖRT UÇAKLA GELDİ ROMA (A.A) - 29.08.2010 - Libya lideri Muammer Kaddafi, Roma'ya dört uçakla geldi. Kaddafi'nin yapacağı bir konuşmanın dinleyicileri olmaya aday 200 hostes kızın öğle saatlerinden beri süren bekleyişi gerilimi de beraberinde getirdi. Kaddafi'nin yapacağı konuşma öncesinde, ajans yetkilileri ile hostesler arasında sözlü tartışma yaşandı, iki kız Libya Akademisi'nden ayrıldı. İtalya-Libya Dostluk Anlaşması'nın ikinci yıldönümü dolayısıyla yarın İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile buluşacak olan Kaddafi'nin Roma'ya dört uçakla gelmesi, ''Libya'da ekonomik krizden eser olmadığı ya da tasarruf tedbirlerine gerek duyulmadığı'' yorumlarına neden oldu. Kaddafi, kadın korumaları, hizmetliler ve yetkililerden oluşan Libya heyeti, Ciampino Askeri Havaalanına iki uçakla indi. Kaddafi'nin oğullarına ait Afriqyiah (Afrika) adlı yarı özel hava yolu şirketine ait Airbus A340 tipi iki uçakla Libya lideri için çok sayıda giysi getirilmesi de dikkati çekti. Fiumicino Leonardo Da Vinci Havaalanı'na inen Libya Hava Yolları'na ait iki ayrı uçaksa Roma'da Berlusconi'nin Kaddafi onuruna yarın akşam vereceği iftarda gösteri yapacak halk oyunları ekibi ve 30 Arap atının taşınması için kullanıldı. İtalya'daki hostes ve manken ajanslarından Hostessweb de tıpkı Kasım 2009'da olduğu gibi Kaddafi için seferber edildi. Ajans yetkililerinin bugün öğle saatlerinden itibaren Libya Akademisi'nde Kaddafi için hazır beklettiği hosteslerden ikisi bir tartışma sonrasında çekip gitti. Kızgınlık ve moral bozukluğu yüz ifadelerine yansıyan iki kız, gazetecilere Libya Akademisi'nden ayrılmalarının gerekçesini açıklamadı ve ''Bizim yetkimiz ve herhangi bir görevimiz yok'' demekle yetindi. İki hostes, Kaddafi'yle buluşma amacıyla beklemenin kötü bir deneyim olup olmadığına ilişkin soruya karşılık olarak ise ''Boşverin'' dedi. Akademiyi terk eden kızlardan biri Kaddafi'yle buluşma etkinliğine katılma karşılığında Hostessweb ajansından herhangi bir para almadıkları iddiasında da bulunarak, ''Bu işle ilgili olarak bize herhangi bir ödeme yapılmadı'' diye konuştu. Kaddafi, 2009 Kasım'ında Roma'ya FAO zirvesi için geldiğinde de Hostessweb ajansı tarafından ayarlanan 200 hostes kızla biraraya gelmiş, onlara Kur'an-ı Kerim ve Yeşil Kitap ekseninde bir konuşma yapmıştı. Hostessweb ajansı, 2009'da yaşları 18-35 arasında değişen hostes kızlara Kaddafi'yle randevuya katılma karşılığında kişi başına 50-75 avro para ödemişti.