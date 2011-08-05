-KADDAFİ REJİMİNE AİT TANKER BİNGAZİ'YE GETİRİLDİ BİNGAZİ (A.A) - 04.08.2011 - Libyalı muhalifler NATO'nun yardımıyla iki gün önce Akdeniz'de ele geçirdikleri Muammer Kaddafi rejimine ait akaryakıt yüklü tankeri Bingazi limanına getirdiler. Libyalı muhaliflerin "kırmızı, siyah ve yeşil" renkli bayrağı çekilen ve limana siren çalarak giren 200 metre uzunluğundaki Cartagena isimli tanker, mart ortasında ele geçirilen diğer petrol tankeri Enver Afrikiye'nin yakınına yanaştı. Muammer Kaddafi'nin oğullarından Hannibal'ın yönettiği devlet petrol şirketi "General National Maritime Transport Company"nin kısaltması olan GNMTC harflerini bordasında taşıyan geminin 37 bin ton akaryakıt taşıdığı belirtildi.