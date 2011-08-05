T24 LogoT24 Logo
Dünya

KADDAFİ REJİMİNE AİT TANKER BİNGAZİ'YE GETİRİLDİ  BİNGAZİ (A.A)

05 Ağustos 2011 01:49

-KADDAFİ REJİMİNE AİT TANKER BİNGAZİ'YE GETİRİLDİ  BİNGAZİ (A.A) - 04.08.2011 - Libyalı muhalifler NATO'nun yardımıyla iki gün önce Akdeniz'de ele geçirdikleri Muammer Kaddafi rejimine ait akaryakıt yüklü tankeri Bingazi limanına getirdiler. Libyalı muhaliflerin "kırmızı, siyah ve yeşil" renkli bayrağı çekilen ve limana siren çalarak giren 200 metre uzunluğundaki Cartagena isimli tanker, mart ortasında ele geçirilen diğer petrol tankeri Enver Afrikiye'nin yakınına yanaştı. Muammer Kaddafi'nin oğullarından Hannibal'ın yönettiği devlet petrol şirketi "General National Maritime Transport Company"nin kısaltması olan GNMTC harflerini bordasında taşıyan geminin 37 bin ton akaryakıt taşıdığı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24