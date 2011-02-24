-KADDAFİ: PROTESTOCULARIN SİLAHLARINI ALIN KAHİRE (A.A) - 24.02.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, Libyalılardan protestocuların silahlarını ellerinden almalarını istedi. Kaddafi, devlet televizyonuna telefonla yaptığı açıklamada, "Anayasa oldukça açık: silahları ellerinden alın" diye konuştu. Konuşmasında ülkesindeki ayaklanmadan El Kaide lideri Usame Bin Ladin'i suçlayan Kaddafi, "Bu kişilerin gerçek talepleri yok, bu talepler Bin Ladin'in talepleri" dedi. "İnsanları manipüle eden düşman Bin Ladin. Onun aklınızı çelmesine izin vermeyin" diye konuşan Kaddafi, El Kaide militanlarının, gençlerin "kahvelerine sütle birlikte halüsinasyona yol açan haplar katarak" onları "kullandığını" savundu. "İktidarının manevi" olduğunu yineleyen Kaddafi, "yasa yapma veya yasa uygulatma yetkisinin bulunmadığını, İngiltere Kraliçesinin de böyle bir yetkisi olmadığını, kendi durumunun tam da bu şekilde olduğunu" ifade etti. "Mantıklı hiçbir insanın" yönetimine karşı protestolara katılmayacağını kaydeden Kaddafi, başkent Trablus'un 50 kilometre batısındaki Zaviye şehrinde çıkan çatışmalara atıfla "Zaviye'de olanlar bir saçmalık. Mantıklı insanlar böyle bir saçmalığın içine girmez" diye konuştu. -2 PETROL SAHASI YÖNETİM KARŞITLARININ KONTROLÜNDE- Libya'da yönetim karşıtı protestoların başladığı Bingazi'nin sakinleri, Marsa El Braga ve Ras Lanf petrol sahalarının Libya lideri Muammer Kaddafi'nin kontrolünden çıktığını belirtti. Petrol bölgeleri yakınındaki kişilerle konuştuklarını söyleyen sakinler, petrol tesislerinin koruma altında olduğunu ifade etti. Sirte Körfezinin petrol sahaları Las Ranuf ve Marsa El Brega, Kaddafi'nin hakimiyetini sürdürüp sürdüremeyeceğini belirleyecek stratejik bölgeler arasında gösteriliyor. -LİBYA'NIN AMMAN BÜYÜKELÇİSİ İSTİFA ETTİ- Libya'nın Amman Büyükelçisi Muhammed Hasan el Bargati istifa etti. Ürdün'ün resmi haber ajansı Petra, Bargati'nin ülkesindeki durum nedeniyle istifasını sunduğunu duyurdu. Bargati, 2007'den bu yana Ürdün'de görev yapıyordu. -"LİBYA'DA ÖLDÜRÜLENLERİN SAYISI 2000'İ BULABİLİR" Fransa insan hakları yetkilisi Francous Zimeray, Libya'da 42 yıldır iktidardaki Muammer Kaddafi yönetimine karşı ayaklanmada, öldürülenlerin sayısının 2000'i bulabileceğini söyledi. Zimeray, Dışişleri Bakanlığındaki bürosunda Reuters ajansına yaptığı açıklamada, Kaddafi'nin insanlık suçu işlediğine ilişkin açık kanıtlar bulunduğunu kaydetti. Libya'da can kayıplarına ilişkin şimdiye kadar elde edilen rakamlara göre 1000'i aşkın kişinin öldüğünü bildiklerini, kaynakların açıklamalarına göre de bu rakamın 2000'i bulabileceğini belirten Zimeray, "Sorun Kaddafi'nin devrilip devrilmeyeceği değil, ne zaman ve ne kadar cana mal olacağıdır" dedi. -LİBYA'NIN ÜYELİĞİNİN ASKIYA ALINMASI DEĞERLENDİRİLİYOR- BM İnsan Hakları Konseyi'nin Libya konusunda yarın yapılacak acil toplantısı öncesinde bugün biraraya gelen üye ülkelerin temsilcilerinin, Libya'nın üyeliğini askıya almayı değerlendirdiği bildirildi. Üyelerin, Konsey'in Cenevre'deki merkezinde bugün bir araya gelerek, BM Genel Kurulu'na Libya'nın üyeliğinin askıya alınmasının tavsiye edilmesi konusunda oylama yapılıp yapılmamasını tartıştıkları kaydedildi. BM İnsan Hakları Konseyi'nde geçen yıl bir sandalye elde eden Libya'nın üyeliğinin askıya alınması için New York'taki BM Genel Kurulu'nda 192 üyenin üçte ikisinin onayı gerekiyor. Konsey'in yarınki acil toplantısı için AB ülkelerinin hazırladığı karar tasarısında ayrıca, "Libya yetkililerinin büyük ve sistematik insan hakları ihlalleri"yle ilgili BM öncülüğünde soruşturma yürütülmesi istenirken, göstericilere yönelik şiddet ve insanlığına yönelik olası suçlar kınanıyor. -"KADDAFİ'NİN KIZI VE KARISI VİYANA'DAYDI"- Libya lideri Muammer Kaddafi'nin eşi ve kızının, Libya'da ayaklanma başladığı sırada Viyana'da olduğu iddia edildi. Avusturya'nın Österreich gazetesi, Viyana'daki Libya büyükelçiliğinin eski bir çalışanına dayanarak, Libya'da olayların başladığı sırada Kaddafi'nin eşi Safiye ve kızı Ayşe ile ailenin birçok üyesinin, çok sayıda korumayla geçen hafta Viyana'da bulunduğunu ileri sürdü. Kaddafi ailesinin özel bir jetle Avusturya'ya geldiği iddia edilen haberde, ailenin Viyana'nın merkezinde kaldığı, lüks mağazalardan alışveriş yaptığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Rudolf Golia, gazetenin iddialarını açıkça yalanlamadı ve "Özel konaklamalarla ilgili yorum yapmadıklarını, ailenin, Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'ın eğitim gördüğü Viyana'ya sık sık geldiğini" söylemekle yetindi. -"LİBYA'DAN MISIR VE TUNUS'A EN AZ 30 BİN KİŞİ KAÇTI"- Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya'daki şiddetten çoğu Tunus ve Mısırlı göçmen işçi en az 30 bin kişi kaçtığını bildirdi. Örgütten yapılan açıklamada, ülkeden kaçışın giderek arttığı, kaçanların büyük çoğunluğunun yabancılar olduğu, bugüne kadar ülkeyi terk edenlerden sadece 325'inin Libyalı olduğu belirtildi. -ZAVİYE'DEKİ ÇATIŞMALARDA ÖLÜ SAYISI 23- Libya'nın başkenti Trablus'un batısındaki Zaviye kentinde, Libya lideri Muammer Kaddafi yanlılarıyla muhalifler arasındaki çatışmalarda ölenlerin sayısı 23'e yükseldi. Merkezi Bingazi'de bulunan Kurina gazetesi, sağlık kaynaklarına dayanarak, çatışmalarda 44 kişinin yaralandığını ve "yoğun karşılıklı ateş" yüzünden yaralıların hastanelere ulaştırılmasında zorluk çekildiğini bildirdi. Gazetenin haberinde ayrıca, hastaneye kaldırılabilen bazı yaralıların da güvenlik güçlerinin eline geçmesinden endişe ettikleri yakınları tarafından hastaneden alındıkları belirtildi.