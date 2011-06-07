T24 LogoT24 Logo
Dünya

KADDAFİ PES ETMİYOR RABAT (A.A)

07 Haziran 2011 22:25

-KADDAFİ PES ETMİYOR RABAT (A.A) - 07.06.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, ''Tek seçeneğimiz var; vatanımızda ya öleceğiz ya da hayatta kalacağız'' dedi. Kaddafi, başkent Trablus'a NATO'nun en ağır bombardımanlarından birinin gerçekleştirildiği bugün televizyondan beklenmedik bir şekilde sesli yaptığı açıklamada, ''Tek bir seçeneğimiz var; vatanımızda ya öleceğiz ya da hayatta kalacağız. Diz çökmeyeceğiz. Teslim olmayacağız. Ölüm hoş geldi safa geldi. Şehadet milyon kere daha iyidir'' dedi. Libya lideri, yandaşlarına, NATO hava saldırılarında defalarca hedef alınan karargahı Bab ül Aziziye'ye akın etmeleri çağrısında da bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24