-KADDAFİ PES ETMİYOR RABAT (A.A) - 07.06.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, ''Tek seçeneğimiz var; vatanımızda ya öleceğiz ya da hayatta kalacağız'' dedi. Kaddafi, başkent Trablus'a NATO'nun en ağır bombardımanlarından birinin gerçekleştirildiği bugün televizyondan beklenmedik bir şekilde sesli yaptığı açıklamada, ''Tek bir seçeneğimiz var; vatanımızda ya öleceğiz ya da hayatta kalacağız. Diz çökmeyeceğiz. Teslim olmayacağız. Ölüm hoş geldi safa geldi. Şehadet milyon kere daha iyidir'' dedi. Libya lideri, yandaşlarına, NATO hava saldırılarında defalarca hedef alınan karargahı Bab ül Aziziye'ye akın etmeleri çağrısında da bulundu.