-Kaddafi, paralı askerleri sahte dolarlarla kandırmış MİSRATA (A.A) - 05.11.2011 - Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi, bazı Afrika ülkelerinden getirttiği paralı askerleri, bastırdığı sahte dolarlarla kandırmış. Misrata Askeri Hapishanesi Komutanı İbrahim Beytelmal, hapishanede yaklaşık bin 700 Kaddafi askerinin tutuklu olduğunu bildirdi. Bu askerlerin 110'unun Afrika'nın çeşitli ülkelerinden Kaddafi tarafından getirilen paralı askerler olduğunu belirten Beytelmal, Kaddafi'nin bu insanları sahte paralarla kandırdığını söyledi. Beytelmal, çekmecesinden çıkardığı ve Afrikalı askerlerin üzerinde bulduklarını ifade ettiği yeşil renge boyalı sahte ABD dolarlarını gösterdi. İbrahim Beytelmal, benzer şekilde çok miktarda Libya dinarı da ele geçirdiklerini ve imha ettiklerini kaydetti. Hapishanedeki tutuklu askerlerin durumuna ilişkin soru üzerine de Beytelmal, tutukluların en iyi koşullarda kalmaları için ellerinden geleni yaptıklarını ve hapishane içerisinde hastane personeli bulundurduklarını ifade etti. Beytelmal, tutukluların bulunduruldukları koşullar ile ilgili İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Kızılhaç ile de işbirliği yaptıklarını anlattı.