-Kaddafi ordusundan geriye harabe kışlalar kaldı TRABLUS (A.A) - 30.08.2011 - NATO tarafından vurulduktan sonra muhalifler tarafından askeri birliklerinden arındırılan ve içleri boşaltılan Kaddafi ordusuna ait üslerin harabe hali dikkati çekiyor. AA muhabirinin izlenimlerine göre, NATO uçaklarının, Kaddafi ordusuna ait Trablus'taki komuta merkezleri ve kışlaları kullanılamaz hale getirdiği görülüyor. Harabe olan askeri üslerde tahrip olmuş çok sayıda tank, zırhlı araç ve füze bulunuyor. Muhaliflerin de ağır silahlarla saldırıp, Kaddafi birlikleri etkisiz hale getirmesinin ardından buralardaki mühimmat ve askeri teçhizatları ele geçiriyor. Ele geçirilen mühimmatlarla bir sonraki çatışma noktalarına ilerleyen muhaliflerin, askeri depolardan silah, mermi, el bombası ve roketatar gibi gereksinimlerini alırken, küçük çaplı füzeleri bıraktıkları fark ediliyor. Lojistik merkezlerindeki gıda maddeleri de silahlı mücadelelerini sürdüren muhalif güçlere aktarılırken, akaryakıt ihtiyacının üst düzey olduğu bölgede, askeri araçların yakıt ihtiyaçlarının giderildiği istasyonların depolarındaki yakıt da boşaltılıyor. Öte yandan, Trablus'taki büyük bir jet üsse konumlanan muhalifler, burada saflarına katılan gençleri eğitiyorlar. Gazetecilerin girişlerine izin verilmeyen üsse, zaman zaman içinde muhalif askerler nezaretinde gözleri bağlanmış kişilerin de bulunduğu araçlar giriş yapıyor.