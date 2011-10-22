Kaddafi ölümcül hatayı kendisi yaptı

T24 - Trablus'un muhaliflerin eline geçmesinin ardından Kaddafi ortadan kaybolarak izini kaybettirmişti. Ancak ölümünden bir gece önce uydu telefonu kullanınca yeri tespit edildi.







Libya'da başkent Trablus'un muhaliflerin eline düşmesi sonrasında Muammer Kaddafi sıra kadem basmıştı. Libya'da NATO ve muhalifler, her yerde Kaddafi'yi aramalarına rağmen izini bulamamışlardı. Ancak Libya devrik lideri Muammer Kaddafi, bir menfezde öldürülmeden önceki gece çok stratejik bir hata yapmıştı.



Kaddafi uydu telefonunu kullanarak, Libya'nın güneyindeki taraftarlarını aramış ve onlardan direnişe katılmaları için 12 bin gönüllü asker istemişti. NATO güçleri, uydudan Kaddafi'nin yerini tespit etti.

Predatorlar vurdu



Kaddafi'nin doğum yeri Sirte, muhaliflerin eline düşünce yeri tespit edilen Kaddafi kalabalık bir konvoyla kaçmaya çalıştı. Ancak NATO'nun hava operasyonlarında yer alan Fransız savaş uçakları Mirage 2000 D'ler ve ABD insansız hava araçları predatorler, Kaddafi'nin konvoyuna saldırıda bulundu. NATO aynı zamanda devrik lider Kaddafi'nin yerine muhalif savaşçılara bildirdi. Havadan ve karadan sıkıştırılan Kaddafi, oğlu Mutassım'la birlikte bir menfezde sıkıştırıldıktan sonra linç edilerek öldürüldü.

Ailesi Kaddafi'nin cesedini istedi



Muammer Kaddafi'nin ailesi, Kaddafi ile oğlu Mutasım Kaddafi'nin cesetlerinin gömülmek üzere kendilerine teslim edilmesini talep etti. Kaddafi'nin ailesince hazırlanan ve Suriye'de bulunan Kaddafi yanlısı bir televizyon istasyonunda yayınlanan açıklamada, ''BM, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Uluslararası Af Örgütü'ne, şehitlerin cesetlerinin Sirte'deki aşiretimize teslim edilmesi ve İslami gelenek ve kurallar uyarınca defnedilmesine izin verilmesi için Ulusal Geçiş Konseyi'ne (UGK) baskı yapması çağrısında bulunuyoruz'' denildi.

BM ve ABD soruşturma istedi



Birleşmiş Milletler, Kaddafi'nin ölümüyle ilgili olarak soruşturma açılmasını talep etti. ABD'de de yeni Libya yönetimine çağrıda bulunarak, Kaddafi'nin ölümü üzerindeki sis perdesini kaldırmak için "açık ve şeffaf" bir soruşturma açılmasını istedi.

8 ay içinde seçime gidilecek



Libya'da geçici hükümetin başbakanı Mahmud Cibril, sekiz ay içinde seçime gideceklerini söyledi. Cibril, yeni seçilecek ulusal konseyin hem anayasayı hazırlayacağını hem de geçici bir hükümet kuracağını belirtti. Cibril bu aşamada önlerindeki en önemli sorunun sokaklardaki silahların temizlenerek, yeniden düzenin tesis edilmesi olduğunu belirtti.