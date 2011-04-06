-KADDAFİ, OBAMA'YA MESAJ GÖNDERDİ CEZAYİR (A.A) - 06.04.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin, ABD Başkanı Barack Obama'ya mesaj gönderdiği belirtildi. JANA ajansı, ''Libya'ya karşı savaşçı sömürgeci ittifaktan Amerika'nın çekilmesinin ardından'' Kaddafi'nin Obama'ya mesaj gönderdiğini duyurdu. Haberde ayrıntılı bilgi verilmedi. NATO, 31 Mart'ta ABD öncülüğündeki koalisyon kuvvetlerinin Libya'ya yönelik operasyonunun komutasını resmen devralmıştı. ABD silahlı kuvvetlerinin, Libya'ya karşı girişilen uluslararası operasyondan savaş uçaklarını ve Tomahawk füzelerini geri çektiği bildirilmişti. -RUSYA: ABD, LİBYA'YI SOMALİLEŞTİRMEK İSTİYOR Rusya Başbakan Yardımcısı Sergey İvanov, Ortadoğu'da ve özellikle petrol ihraç eden ülkelerdeki olayların Rusya'nın çıkarlarına tehdit oluşturduğunu söyledi. İvanov, temaslarda bulunmak için gittiği Washington'da Rus gazetecilere yaptığı açıklamada, "Buralardaki durumun istikrara kavuşmasını istiyoruz, çünkü bunun aksi durum petrol alanındakiler de dahil olmak üzere çıkarlarımızı olumsuz etkiler" diye konuştu. Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da istikrarsızlığa ve kaçınılmaz olarak enerji fiyatlarında yüksek artışa neden olan çatışmaların Rusya'nın çıkarlarına ters olduğunu kaydeden İvanov, "İstikrarlı fiyatlar çıkarlarımıza daha uygun" dedi. -"LİBYA'YI SBÖLMEK İSTİYORLAR"- Washington'daki temasları sırasında Amerikalı muhataplarının Libya'daki olası bazı senaryolarla ilgili Rus tarafının görüşünü öğrenmeye çalıştığını belirten İvanov, bu senaryolar arasında Libya'yı, zayıf yönetimlerin olduğu bir kaç parçaya bölme anlamına gelen "Somalileştirme" seçeneğinin de bulunduğunu vurguladı. Brent ham petrolünün varili Kuzey Afrika ülkelerindeki iç çatışmaların ardından 122 doları geçerken, bazı uzmanlar petrol üreticisi ülkelerdeki kaosun devam etmesi halinde petrolün varilinin 200 dolara kadar çıkabileceğini savunuyor. -ÜRDÜN, SAVAŞ UÇAĞI YOLLADI Ürdün, Libya'da uçuşa yasak bölgeyi desteklemek ve insani yardım uçaklarını korumak amacıyla Avrupa'daki bir hava üssüne taarruz uçağı gönderdi. Jordan Times gazetesinin haberine göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Nasır Cude, Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın üsse iki gün önce ulaştığını belirtti, ancak kaç uçak gönderildiğini açıklamadı. Resmi Petra Ajansı, Cude'nin gazetenin editörlerine, Ürdün'ün "Libya hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edilmesiyle ilgili BM kararının yürütülmesine lojistik destek" verdiğini söylediğini duyurdu. Ajansın haberinde, Cude'nin, Ürdün uçağının, ilki pazartesi günü Bingazi havaalanına ulaşan insani yardım uçaklarını koruyacağını da kaydettiği bildirildi. Katar, BM kararının uygulanması için katkıda bulunan ilk Arap ülkesi olmuştu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de NATO'nun Libya operasyonuna destek vermek için geçen hafta Akdeniz'deki Sardinya adasında bulunan hava üssüne savaş uçakları yolladığı belirtilmişti.