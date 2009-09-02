Kaddafi' nin kutlamaları olimpiyat havasında

Libya lideri Muammer Kaddafi’nin 1969’da kansız bir darbeyle Kral İdris El Sinüsi’yi devirip iktidara gelişinin 40. yıldönümü kutlamaları dün başladı. 6 gün sürecek ve Pekin Olimpiyatları’nın açılış töreninden daha gösterişli olan kutlama törenlerinde Türkiye’yi Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç temsil etti. Kaddafi’nin kızı Ayşe’nin davetlisi olarak Bülent Arınç’la birlikte Trablus’a giden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Arınç ile birlikte kutlamaları şeref tribününden izledi. Törenler, Kaddafi’nin üst düzey konuklara yüzen restoranda verdiği iftarın ardından geç saatlere kadar devam etti.Başkent Trablus’ta önceki gece yarısından itibaren başlayan ve dün akşam zirve noktasına ulaşan kutlamalarda dünyanın dört bir yanından getirilen 400 dansçı ile askeri bandoların şovlarının yanı sıra, havai fişek ve havada akrobasi gösterileri yapıldı. Gösterilerin ana mekânı ise bir futbol sahasından daha büyük olan bir çadırdı. İngiliz Daily Telegraph gazetesi kutlama töreniyle ilgili olarak, “Kaddafi’nin partisi Pekin Olimpiyatları’nı gölgede bırakacak” diye yazdı. Gösteriye katılması için davet edilen İtalyan hava akrobasi timinden, İtalyan bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaz-yeşil yerine, Kaddafi rejiminin simgesi olarak görülen yeşil renkte duman salmaları istendi. Ancak İtalyan Savunma Bakanlığı bu isteği reddetti.Kutlama törenine Venezuela lideri Hugo Chavez, Sudan Devlet Başkanı Ömer Hasan El Beşir gibi isimler katılırken, Lockerbie saldırısı hükümlüsü Abdülbaset Ali El Megrahi’nin kahraman gibi karşılanmasına tepki gösteren Batılı ülke liderlerinin birçoğunun Trablus’a gelmediği görüldü.Yeşil Meydan’da düzenlenen törende üst düzey konuklarla tribüne geldiklerinde el sıkışan Kaddafi, Arınç’la da selamlaştı.Başbakan Yardımcısı Arınç ve eşi Münevver Arınç ile Başbakan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı Trablus’ta Muammer Kaddafi’nin oğlu Sadi’nin eşi Emire El Humeydi ile Adalet Bakanı Mustafa Abdulcelil karşıladı. Törenin ilk bölümü askeri gösterilere ayrıldı. Libya askerlerinin bayrak-sancak geçişi yaptıkları merasimde Afrika ülkelerinin gönderdikleri sembolik birlikler de yer aldı.Yıldönümü törenleri öncesinde de, tasarımını Kaddafi’nin yaptığı “Roket” adlı otomobilin prototipinin tanıtımı yapıldı.5.5 metre uzunluğunda, 1.87 metre eninde, 1860 kilo ağırlığında ve 230 beygir gücünde motora sahip “Roket”in 2 milyon euro’ya mal olduğu belirtildi.Muammer Kaddafi’nin kızı Ayşe Kaddafi, Libya’da bütün İslam dünyası ile irtibatlı bir derneğin başkanı sıfatıyla davet ettiği Emine Erdoğan’ı yanlız bırakmadı. Ayşe Kaddafi, tören öncesinde Emine Erdoğan’ı otelinde ziyaret etti ve tören alanına kendi aracıyla götürdü. Emine Erdoğan da töreni Ayşe Kaddafi ile yan yana oturarak izledi.