Kaddafi: Nijerya ikiye bölünmeli

T24 - Libya lideri Muammer Kaddafi, Nijerya'nın ikiye bölünmesi gerektiğini savundu.



Kaddafi, bir grup Afrikalı öğrenciye hitaben yaptığı konuşmada, ülke Müslümanlar ve Hıristiyanlar arasında bölünmedikçe etnik şiddetin durmayacağını öne sürdü.



Nijerya'daki şiddetin, radikal çözüm gerektiren, "kökleri derinde olan dini mahiyetteki bir çatışma" olduğunu belirten Kaddafi, Nijeryalı liderlerin ülkeyi 1947 Hindistan-Pakistan modelinde bölmeyi düşünmeleri gerektiğini söyledi.



Nüfusu 150 milyon olan Nijerya'da Müslümanlar kuzeyde, Hıristiyanlar ise güneyde yaşıyor.







