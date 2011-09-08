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Dünya

Kaddafi: Nijer'e kaçmadım

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi, komşu Nijer'e kaçtığı yönündeki haberleri psikolojik savaş diye niteleyerek...

08 Eylül 2011 03:00

T24 - Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi, komşu Nijer'e kaçtığı yönündeki haberleri psikolojik savaş diye niteleyerek hakkında yalanlar çıkarıldığını söyledi.

Suriye'deki bir televizyon kanalına telefonla bağlanan Albay Kaddafi, kendisine sadık güçlerin Nato'yu ve isyancı güçlerin oluşturduğu Ulusal Geçiş Konseyi'ni yenilgiye uğratacağını vaadetti.

Suriye televizyonu telefon bağlantısının Libya içinden yapıldığını söylüyor.

Bundan önceki saatlerde Nijer hükümeti, Kaddafi'ye sığınma hakkı tanıyıp tanımayacağına ancak böyle bir durum doğarsa karar vereceğini açıklamıştı.

BBC'ye konuşan Nijer Dışişleri Bakanı Muhammed Bazum, Kaddafi'nin Nijer'e girmesi durumunda kabul edebileceklerini ya da Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevkedebileceklerini söyleyerek, bu seçenekler üzerinde halen düşündüklerini kaydetti.

Son günlerde Nijer'den gelen haberlerde Kaddafi rejiminden üst düzey yetkililerinin ülkeye giriş yaparak başkent Niamey'e vardığı bildiriliyor.


Nijer'in ikilem

Halen Libya'da olduğu düşünülen Albay Kaddafi'nin de Nijer'e kaçabileceği yolunda yaygın söylentiler var.

Bölgedeki muhabirlerimize göre Nijer hükümeti, bu ülkeye büyük yatırımlar yapmış ve yüzbinlerce işçisini kabul etmiş olan Kaddafi'ye gönül borcu duyuyor.

Muhammed Bazum, üst düzey Libyalı yetkililerin Nijer'e geldiğini kabul etti. Ancak öte yandan da Libya'daki işçilerin Nijer ekonomisine katkısını düşünerek yeni yönetimle arasını bozmak istemiyor.

Libya'nın büyük kısmında kontrolü sağlayan Ulusal Geçiş Konseyi, Nijer hükümetine temsilci göndererek Kaddafi'yi kabul etmemesini istedi.

Muammer Kaddafi hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin çıkarttığı bir tutuklama emri var.

Lahey merkezli mahkeme ayrıca Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam ve eski istihbarat şefi Abdullah Sanussi hakkında da tutuklama emri çıkarttı.

Nijer, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni resmen tanıyan ülkeler arasında yer alıyor.

Dışişleri Bakanı Muhammed Bazum BBC'ye verdiği mülakatta son günlerde Libya sınırından ülkesine geçen kişiler arasında Kaddafi rejiminden üst düzey yetkililer olduğunu kabul etti. Ancak Albay Kaddafi'nin ya da oğullarından herhangi birinin Nijer'de olduğu haberlerinde gerçek payı olmadığını söyledi.



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