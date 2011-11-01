-Kaddafi Nijer'e götürülecekti ANKARA (A.A) - 01.11.2011 - Libya'nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'yi kuşatıldığı son sığınağından kurtarma operasyonunda yer alan paralı askerlerin, aynı zamanda eski İngiliz SAS subayı Simon Mann'in Ekvador Ginesi'ndeki darbe girişiminde de yer aldığı bildirildi. Independent gazetesi, Ekvador Ginesi'nde Mann'in liderliğindeki darbe girişiminde eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ın oğlu Mark Thatcher'le birlikte yer alan Güney Afrikalı pilot Crause Steyl'den, başarısızlıkla sonuçlanan kurtarma operasyonunda yer alan paralı askerleri ülkeden çıkarmasının istendiğini, ancak Steyl'in bunu reddettiğini yazdı. Gazetenin haberinde, Güney Afrikalılardan oluşan özel kuvvetin, Batılı güçlerin de desteklediği düşüncesiyle Kaddafi'yi konvoyla ülkeden çıkarma görevini üstlendiği belirtildi. -Paralı askerleri bir kadın tuttu- Paralı askerlerin, Kenya'da yaşayan, İngiltere geçmişi bulunan ve İngiltere'deki bir şirket adına çalışan bir kadın tarafından tutulduğu iddia edildi. Ancak gazete hukuki sebeplerle kadının adını açıklamadı. Gazete, Kaddafi'nin doğum yeri Sirte'den bir konvoyla ülkeden çıkarılma girişiminin, Fransız savaş uçaklarının saldırısı ve muhalif askerlerinin açtığı ateş sonucu acımasız bir şiddetle son bulduğunu hatırlattı. Haberde, Kaddafi'nin Sirte'den kaçışının kanlı neticelendiği, Kaddafi linç edilir ve öldürülürken bazı paralı askerlerin de öldürülmesi, yaralanması ya da yakalanmasının karşılıklı olarak ihanet suçlamalarına yol açtığına dikkati çekildi. Gelişmelerin, operasyonda yer alanların bir kısmını, kendilerini tutan kişilerin gizli amacının Kaddafi'yi korumak değil, devrik lideri düşmanlarının eline teslim etmek olduğu inancına sürüklediği kaydedildi. Ekvador Ginesi'nde 2004'te yapılan darbe girişiminde yer alan en az bir eski paralı askerin Kaddafi'yi kurtarma operasyonunda yer aldığı, aynı ekipte bulunan bir grup askerin de Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'ı korumakla görevli olduğu bildirildi. Habere göre, Ekvador Ginesi'ndeki darbe girişiminde yer alan Steyl, 50 paralı askeri Libya'dan çıkarma görevini reddettiğini belirtti. Darbe girişimi nedeniyle Zimbabve ve Ekvador Ginesi'nde hapis yatan Simon Mann'in, "Libya'da yakalanan ya da yaralanan paralı askerlerin akıbetinden endişe duyduğunu ve tanıdığı bu kişilerin kurtarılması için yardımcı olmayı istediğini" söylediği kaydedildi. Mann'in Libya operasyonuna hiçbir şekilde katılmadığını da sözlerine eklediği ifade edildi. -"Plan Kaddafi'yi Nijer'e götürmekti" Gazetenin haberinde, öldürülmeden önce Kaddafi'yi korumakla görevli ekipte bulunan askerlerden Danie Odendaal'ın Güney Afrika medyasına yaptığı, "bir grup Güney Afrikalı'nın NATO ile yapılan anlaşma çerçevesinde Kaddafi ailesine yardımcı olmak için Dubai ve Kahire'den Libya'ya götürüldüğünü" anlattığı da belirtildi. Planın, Kaddafi'yi Nijer'e götürmek olduğunu söyleyen Odendaal, "Hepimiz Batılı ülkelerin Kaddafi'nin Libya'dan çıkışını istediğini sanıyorduk. Ancak NATO vurdu. Korkunçtu. Kandırıldığımızı düşündüm" dedi. Independent, yaralanan Odentaal'in Yunan pasaportuyla tedavi için Kahire'ye gönderildiğini oradan da Batı Avrupa'ya geçtiğini yazdı. Odentaal'in operasyon için 15 bin dolar aldığı da kaydedildi.