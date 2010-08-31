-KADDAFİ MUSSOLİNİ'Yİ KINADI ROMA (A.A) - 30.08.2010 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin Libya lideri Muammer Kaddafi onuruna Roma'da verdiği iftar yemeği, iki liderin de birbirlerine yönelik övgü dolu konuşmalarına sahne oldu. İtalya-Libya Dostluk Anlaşması'nın ikinci yıl dönümünde Salvo D'Acquisto Kışlası'nda verilen iftarda Kaddafi, 40 dakika süren konuşması sırasında, Libya'nın işgalinden sorumlu tuttuğu Benito Mussolini, General Rodolfo Graziani ve 1934'te Libya valisi olarak görev yapmış Italo Balbo'yu eleştirerek, ''Mussolini'yi, Graziani'yi ve Balbo'yu kınıyoruz. Onların Libya'da yaptıkları tehcirler, katliamlar ve yıkımların tümü büyük bir şerefsizliktir'' dedi. Kaddafi, üstü kapalı bir şekilde Akdeniz'de ABD üslerinin varlığını da eleştirerek, ''Akdeniz bir iç denizdir. Akdeniz buraya kıyısı olmayan ülkelere ait askeri üslerden arındırılmalıdır. Dünyanın en belalı denizi haline gelen Akdeniz'in temizlenmesi gerekiyor. İtalya ve Libya arasındaki işbirliği bu açıdan da önemlidir'' diye konuştu. İtalya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üye olması gerektiğine değinen Kaddafi, ''İtalya ve Libya Afrika'yı Avrupa'ya bağlayan bir dostluk, sevgi ve barış köprüsü olmalıdır'' ifadesini de kullandı. -BERLUSCONİ'NİN KONUŞMASI- İtalya Başbakanı Berlusconi ise Libya lideriyle ilişkileri nedeniyle muhalefetin yönelttiği eleştirilere tepki göstererek, ''Bizi anlamayanlar, halen mazinin esiri durumundadırlar. İtalya ve Libya arasındaki ilişkilerin düzelmesi, herkesin işine yaramıştır. Bu konuda halen bizi eleştirenler var. Onlar mazide yaşamaya ve klişelerin esiri olmaya devam ediyorlar. Biz ise ileriye bakıyoruz'' dedi. Berlusconi, Kaddafi ile imzaladıkları dostluk anlaşmasının büyük önem taşıdığını da belirterek, ''Dostluk anlaşması, küresel çağdaki diplomasi açısından herkese bir örnek teşkil etmektedir. Trajik ve acılı olaylar yüzünden ilişkileri kopmuş iki halkın, uzlaşı ve dostluğu başararak eski hadiselerin üstesinden gelmeyi başarmaları, herkes için bir avantajdır'' diye konuştu. Dostluk anlaşmasının ardından ikili ilişkilerin ivme kazandığını belirten Berlusconi, İtalya'nın bu dostluk sayesinde, Libya ile Avrupa Birliği üyesi ilkeler arasındaki vize sorununun çözümlenmesine katkı sağladığını söyledi. Berlusconi, ''İmzaladığımız dostluk anlaşması, kriminal insan tacirlerinin Afrika'dan Avrupa'ya yasadışı göçmen getirmelerini de engellemiştir'' dedi. Berlusconi, konuşmasının sonunda ise Kaddafi'ye dönerek, ''Büyük Cemahiriyye'nin lideri olan dostuma, onun yardımcılarına ve tüm Libya vatandaşlarına, geçmişi geride bırakma konusundaki katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum'' ifadelerini kullandı.