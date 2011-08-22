-Kaddafi muhaliflerle görüşmeye hazır TUNUS/BRÜKSEL/ANKARA/TRABLUS/LONDRA (A.A) - 22.08.2011 - Muammer Kaddafi hükümetinin muhaliflerle hemen müzakerelere hazır olduğu ve NATO'dan muhaliflerin Trablus'a saldırıları durdurmasını istediği bildirildi. Hükümet sözcüsü Musa İbrahim, Libya Lideri Muammer Kaddafi'nin Ulusal Geçiş Konseyi lideriyle müzakereye hazır olduğunu söyledi. -Kaddafi'nin oğulları yakalandı El Cezire Televizyonu, Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'ın tutuklanmasından sonra büyük oğlu Muhammed'in de muhaliflere teslim olduğunu duyurdu. Televizyon kanalı, Bingazi ve Trablus'ta halkın kentlerdeki meydanlarda toplandığını ve muhaliflerin Trablus'un bütün girişlerini kontrol altına aldığını belirtti. -Çatışmalarda 1300 kişi öldü Libya'nın başkenti Trablus'daki çatışmalarda bin 300 kişinin öldüğü kaydedildi. Hükümet sözcüsü Libya Devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, başkent Trablus'daki çatışmalarda şu ana kadar bin 300 kişini öldüğünü söyledi -NATO: Savaşı kazanamayacağının farkına varmalı- NATO, Libya Lideri Muammer Kaddafi'nin Libya'daki savaşı kazanamayacağının farkına varması gerektiğini açıkladı. NATO sözcüsü Oana Lungescu, ''Libya'daki durum çok değişken. Kaddafi rejiminin yıkıldığını görüyoruz. Kaddafi'nin kendi halkına karşı bu savaşı kazanamayacağının farkına varması daha iyi'' dedi. Sözcü Lungescu ayrıca Kaddafi'nin çatışmaların başlamasında tek sorumlu olduğunu ve daha fazla kan dökülmesini durdurması gerektiğini de sözlerine ekledi. -Kaddafi'den iktidarı bırakmasını istedi İngiltere'nin Libya Lideri Muammer Kaddafi'ye iktidarı bırakması yönünde tavsiyede bulunduğu bildirildi. Reuters haber ajansı, İngiltere'nin Libya Lideri Muammer Kaddafi'ye Libya halkını daha fazla acıya sürüklemeden iktidarı hemen bırakması yönünde tavsiyede bulunduğu kaydetti.