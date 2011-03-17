-KADDAFİ: MUHALİFLERLE MÜZAKERE ETMEYECEĞİM PARİS (A.A) - 16.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, muhaliflerle müzakere etmeyeceğini belirtti. Kaddafi, Fransız "Le Figaro" gazetesine verdiği demeçte, muhalifleri "El Kaide ajanlarına" benzetti. Muhaliflerle müzakere edip etmeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Onlar diyalog edilebilecek kişiler değil çünkü El Kaide kimseyle diyaloğa girmez. Eğer dünya El Kaide ile konuşmak istiyorsa, El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin ile diyaloğa girmeli" dedi. Muhaliflerin Bingazi kentinde kurduğu ulusal konseyin akıbetiyle ilgili soruya da Kaddafi, "Konseyin hiçbir değeri olmadığını, başkanının şaşkın, sefil biri olduğunu, şüphesiz bu kişilerin Mısır'a kaçacağını" ifade etti. Konseye yakın ya da konsey üyesi üst düzey eski yetkilileri ve askerleri hoş gördüğünü de belirten Kaddafi, "Bu kişilerin rehin alındığını, eğer kaçmazlarsa, kendi hataları olmadığı için affedileceklerini" belirtti. -MİSRATA'DA ÖLENLERİN SAYISI 11'E YÜKSELDİ Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin ülkenin batısında muhaliflerin elinde kalan son kale olan Misrata kentinde düzenlediği topçu saldırısında ölenlerin sayısının 11'e yükseldiği bildirildi. Misrata hastanesinden bir doktor, çatışmalarda 11 kişinin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını belirterek, yaralananların hastaneye özel araçlarla getirildiğini, ambulans sürücülerinin topçu saldırısının hedefi olmak istemediklerini ifade etti. Doktor, yeterince ilaçlarının olduğunu, ancak personel sıkıntısı çektiklerini de vurguladı. Misrata'daki muhalifler, başkent Trablus'un 200 kilometre doğusunda yer alan kenti geri almak için Kaddafi güçlerinin, tanklar ve topçu birlikleriyle saldırdığını, ancak saldırıyı durdurduklarını, Kaddafi'nin birliklerinden bazı tankları ele geçirdiklerini söyledi. Bu arada devlet televizyonunundan Misrata halkına yapılan çağrıda, güvenlik güçlerine destek vermeleri ve muhaliflere sırtlarını dönmeleri istendi.