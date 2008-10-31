Kaddafi, Moskova'ya gidiyor

Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in daveti üzerine 3 günlük ziyaret için bugün Rusya'ya giden Libya lideri Muammer Kaddafi'nin temaslarında, Rusya donanmasına Libya'da üs verilmesi konusunu da ele alacağı iddia edildi.



Rusya'nın saygın ekonomi gazetelerinden Kommersant'ta yayımlanan haberde, Rusya'yı en son Sovyetler Birliği döneminde 1985 yılında ziyaret eden Kaddafi'nin 3 günlük ziyareti sırasında Rus silahları satın alma ve enerji alanında işbirliği konularını ele almasının beklendiği kaydedildi.



Kaddafi'nin ziyaretinin hazırlıklarını yapan adı açıklanmayan bir kaynak Kommersant'a yaptığı açıklamada, "Görüşmeler sırasında Albay (Kaddafi) Bingazi Limanı'nında Rus donanması için üs verilmesi konusunu gündeme getirmeyi planlıyor. Libya liderinin planına göre, Rusya'nın buradaki askeri varlığı yaptığı jestlere rağmen kendisine sıcak yaklaşım gösterme konusunda aceleci olmayan ABD'nin saldıramamasının garantisi olarak görülüyor" dedi. Bu arada Kremlin'den de yapılan yazılı açıklamada, Medvedev ve Kaddafi'nin yarın bir araya gelecekleri belirtilerek, görüşmenin ana gündeminin Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in devlet başkanlığı görevi sırasında Libya'ya yaptığı ziyaret sırasında imzalanan anlaşmaların hayata geçirilmesi için gerekli koordinasyonun düzenlenmesinin oluşturacağı kaydedildi.



Açıklamada, bu anlaşmaların tam hayata geçirilmesinin iki ülke işbirliğinin yeni bir seviyeye ulaşmasını sağlayacağı ifade edilerek, iki ülke arasındaki mevcut ticaret hacminin 231,8 milyon dolar olduğu ve bunun Libya ile Rusya arasındaki işbirliği potansiyelinin çok altında bir rakamı oluşturduğu bildirildi.



Rusya ve Libya arasında enerji alanında işbirliği için büyük potansiyel bulunduğu, Rus Gazprom şirketinin de Libya'daki 6 doğal gaz ve petrol sahasının geliştirilmesi hakkını aldığı belirtilen açıklamada, "Görüşmelerde iki ülke arasındaki geleneksel askeri-teknik işbirliği ilişkisinin de daha ileri götürülmesi konusu ele alınacak" denildi.

