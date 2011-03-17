-KADDAFİ MİSRATA'YI DA ELE GEÇİRDİ TRABLUS (A.A) - 17.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin, Misrata kentinde kontrolü ele geçirdiği bildirildi. Devlet televizyonu, Kaddafi'ye bağlı güçlerin, Trablus'un yaklaşık 200 km doğusunda bulunan, muhaliflerin son kalelerinden Misrata kentinde kontrolü ele geçirdiğini duyurdu. Ancak muhalifler, kentin halen kendi kontrollerinde olduğunu belirtiyor. Bu arada El Arabiya televizyonu, Libya'nın doğusundaki Ecdebiye kentinde bulunan bir hastaneye 30 cesedin getirildiğini duyurdu. Libya televizyonu da Bingazi yakınındaki havaalanında patlamalar ve silah seslerinin duyulduğunu bildirdi. -YEMEN'DE GÖSTERİCİLERE ATEŞ- Yemen'de güvenlik güçlerinin, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in iktidardan gitmesini talep eden göstericilere ateş açması ve göz yaşartıcı gaz sıkması sonucu 14 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, başkent Sana'da ve ülkenin güneyinde Taiz kentinde meydana gelen olaylarda en az 14 protestocunun yaralandığını söylediler. Yemen'de dün güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde 1 kişi ölmüş, 200 kişi yaralanmıştı. -ZEVAHİRİ'NİN ERKEK KARDEŞİ SERBEST- El Kaide örgütünün iki numaralı adamı Eymen El Zevahiri'nin Mısır'da hapiste bulunan erkek kardeşinin serbest bırakıldığı bildirildi. Muhammed El Zevahiri'nin avukatı Nizar Gurab, İslami Cihad üyesi müvekkilinin, Mısır'da 1998 yılında hükümete karşı komplo kurmak suçundan gıyabında mahkum edildiğini, Birleşik Arap Emirlikleri'nden iade edildiği 1999 yılından bu yana da cezaevinde olduğunu açıkladı. Gurab, Muhammed El Zevahiri'nin, yönetimdeki Yüksek Askeri Konsey'in, siyasi mahkumların serbest bırakılması yönündeki talimatı doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı'nın dün salıverilmesi emrini verdiği onlarca siyasi mahkum arasında yer aldığını kaydetti.