-KADDAFİ MİSRATA'YI BOMBALADI TUNUS (A.A) - 06.04.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin dün Misrata'da düzenlediği bombardımanda 2 kişinin öldüğü bildirildi. Bir Libyalı muhalif, Misrata'ya hava saldırılarında 26 kişinin de yaralandığını belirtti. Kaddafi güçlerinin, yoğunlukla kentin liman çevresi ve Trablus caddesinin etrafına saldırılar düzenlediği kaydedildi. Kaddafi'ye karşı direnen muhaliflerin askeri lideri General Abdül Fettah Yunus, NATO'yu ülkenin üçüncü büyük kenti Misrata'daki Libyalıları "ölüme terk etmekle" suçlamıştı. -MUHALİFLERDEN NATO'YA SUÇLAMA- Libya lideri Muammer Kaddafi'ye karşı direnen muhaliflerin askeri lideri General Abdül Fettah Yunus, NATO'yu ülkenin 3'üncü büyük kenti Misrata'daki Libyalıları "ölüme terk etmekle" suçladı. Yunus, muhaliflerin kalesi olarak bilinen Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, "Orayı burayı bombalayan NATO, Misrata halkının Kaddafi'nin bombardmanları altında can vermesine seyirci kalıyor" dedi. Kent sakinlerinin, ilerleyen Kaddafi güçlerinin bombardmanları altında can verdiğini belirten Yunus, "Uluslararası basın, Misrata halkına güçlü bir destek vermeli ve NATO'yu Misrata'nın yardımına çağırmalı" diye konuştu. Kaddafi'nin eski İçişleri Bakanı olan, ancak muhaliflere katılan General Yunus, "Eğer, NATO bir hafta daha gecikirse, bu Misrata'nın sonu olur ve orada kurtarılacak kimse kalmaz" ifadesini kullandı. "40 gündür kentte su, elektrik, yiyecek ve çocuklar için süt yok, kentin sakinleri lağım suyu içiyor ve Kaddafi güçleri her gün, evleri, camileri, hastaneleri ağır silahlarla bombalıyor" diyen Yunus, "Eğer isteseydi, NATO, Mistara'nın çevresindeki ablukayı çoktan çökertirdi" diye sözlerini tamamladı. -STEVENS BİNGAZİ'DE- Beyaz Saray'ın Bingazi temsilcisi Chris Stevens'ın muhaliflerle Libya'nın Bingazi kentinde görüşmelerde bulunduğu bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner, Stevens'ın muhaliflerin tam olarak kimler olduğunu, ne istediklerini ve kapasitelerini anlamaya çalıştığını belirtti. Toner, Stevens'ın ziyaretinin, henüz bir karar alınmamasına rağmen, ABD'nin muhaliflerin kurduğu Geçici Milli Konsey'i Libya'nın meşru yönetimi olarak tanımasının yolunu açabileceğini de söyledi. Öte yandan Milli Konsey'in, Lockerbie faciası nedeniyle özür dilediği bildirildi. İskoçya'nın Lockerbie kasabasının üzerinde 1988'de bir Amerikan yolcu uçağına yapılan sabotaj sonucu çoğu Amerikalı 270 kişi ölmüştü. Libya lideri Muammer Kaddafi, saldırıda Libya'nın sorumluluğu olduğunu kabul etmişti. Muhaliflerin yönetimi, faciayla ilgili tüm soruşturmalarda işbirliği yapmayı taahhüt etti.