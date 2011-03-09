-KADDAFİ MISIR'A MI GİTTİ? ATİNA (A.A) - 09.03.2011 - Yunanlı yetkililer, Mısır'a giden sivil bir Libya uçağının Yunan hava sahasından geçtiğini bildirdi. Yunan medyası, bunun Libya lideri Muammer Kaddafi'nin uçağı olduğunu öne sürerken, yetkililer, uçağın Kaddafi'ye ait olup olmadığı konusunda bilgi bulunmadığını söyledi. Yunan Hava Kuvvetlerine ait bir kaynak da Libya havayollarına ait Falcon 900 tipi uçakta VIP yolcunun bulunmadığını söyledi. Yunan ''in.gr'' haber sitesinde yer alan haberde, Trablus'tan kalkan ve uçuş planında varış noktası olarak Kahire'yi gösteren uçağın, henüz teyit edilmemiş bilgilere göre Libya lideri Muammer Kaddafi'ye ait olduğu kaydedildi. Haberde, uçağın Girit Adası'nın güneybatısından geçtiği, Atina FIR Hattı içinde ise 15 dakika kadar kaldığı belirtildi. Yetkili makamların uçağın Falcon tipi olduğunu ve VIP uçuşlar için kullanıldığını ifade ettikleri kaydedilen haberde, uçağın Atina FIR Hattı'ndan geçişinde yolcuları hakkında bilgi vermediği, nitekim uluslararası havacılık kuralları çerçevesinde böyle bir yükümlülüğü bulunmadığı vurgulandı. Haberde, yine teyidi alınmayan bilgilere göre, aynı uçağın dün de Ürdün'ün başkenti Amman kentinde bulunduğu belirtildi.