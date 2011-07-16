-KADDAFİ MEYDAN OKUDU ZLİTEN (A.A) - 15.07.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, ulusal ve bölgesel güçlerin, Libya'da muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Geçiş Konseyini tanımalarının Libya halkı için bir önemi olmadığını söyledi. Kaddafi, başkent Trablus'un 150 kilometre doğusundaki Zliten'de toplanan yandaşlarına hitaben yaptığı konuşmada, ''İsterseniz sözde Ulusal Geçiş Konseyini bir milyon kez tanıyın, bunun sizin kararlarınıza ayak diretecek Libya halkı üzerinde hiçbir önemi yoktur'' ifadesini kullandı. İstanbul'daki Libya Temas Grubu Toplantısında, Ulusal Geçiş Konseyine tam destek verilmişti.