-KADDAFİ MEYDAN OKUDU TRABLUS (A.A) - 20.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, ülkesine karşı operasyon başlatan ülkelere meydan okuyarak, "bütün Libya halkının silahlı olduğunu" söyledi. Kaddafi, Fransa, İngiltere ve ABD tarafından bombardımanın dün başlatılmasından sonra televizyonda bugün yayımlanan ikinci açıklamasında, "Libyalılar şimdi silah taşıyor. Mitralyöz, bomba ve tabanca bütün Libyalılara dağıtıldı" diye konuştu. Petrol kaynaklarının sömürülmesine izin vermeyeceklerini belirten Libya lideri, Batılıların başarısız olacağını, silahlı kuvvetlerinin ise zafer kazanacağını ifade etti. Kaddafi, bütün Libyalıların ülkelerini savunmak için silahlı olduklarını belirterek, "Toprağımızı terk etmeyeceğiz ve ülkemizi kurtaracağız" dedi. Uzun bir savaş olacağı öngörüsünde bulunan Libya lideri, "Haçlı koalisyonunun hainlerini ve işbirlikçilerini yok edeceklerini" ifade etti. Yabancı ülkelerle işbirliği yapan kim olursa olsun "bitirileceğini" kaydeden Kaddafi, "Bütün hainleri, Haçlı ülkeleri Fransa, İngiltere ve ABD'nin Bingazi ya da başka yerdeki işbirlikçilerini bitireceğiz" diye konuştu. "Biz muzafferiz, siz mağlup. Savaş alanından çekilmeyeceğiz, çünkü toprağımızı ve onurumuzu savunacağız" diyen Kaddafi, bütün Libyalıların "şehit olarak ölmeye hazır" olduğunu belirtti. Libya lideri, sözlerini, "Savaşacağız, toprağımızı size bırakmayacağız. Geniş bir cephede çarpışacağız ve teslim olmayacağız" diye sürdürdü. Koalisyon güçlerini "terörist, barbar ve canavar" olarak nitelendiren Kaddafi, "Haçlı ülkelerinin Libya'nın petrolünden faydalanmasına izin vermeyeceklerini" ifade etti. Kaddafi, "Aklın yoluna dönün ve her ne olursa olsun yenileceğinizi düşünün" dedi.