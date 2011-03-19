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Dünya

KADDAFİ MEYDAN OKUDU BİNGAZİ (A.A)

19 Mart 2011 15:09

-KADDAFİ MEYDAN OKUDU BİNGAZİ (A.A) - 19.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, batılı ülkelerin liderlerine ve BM Genel Sekreteri'ne gönderdiği mesajlarda, "Libya'ya olası askeri harekat yolunu açan, uçuş yasağı getiren BM Güvenlik Konseyi'nin önceki günkü kararının BM'nin temel sözleşmesini ihlal ettiğini" belirterek, "Libyalılar ülkeleri için ölmeye hazır" dedi. Başkent Trablus'ta sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada Kaddafi, ABD Başkanı Barack Obama, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, İngiltere Başbakanı David Cameron'a mesaj yolladığını belirterek, "Libya'ya müdahaleden pişman olursunuz. Libya sizin değil, Libyalılarındır" dedi. Muhaliflerin elindeki bölgelere askeri saldırıyı sonuna kadar müdafaa eden Kaddafi, Obama'ya, "bazılarının silahla ABD kentlerini ele geçirdiklerini görseydiniz ne yapardınız?" diye sordu.

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