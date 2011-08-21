Kaddafi Libya'dan kaçtı mı?

T24 - Libya'da muhaliflerin NATO güçleriyle ortak başkent Trablus'a saldırı başlattıkları bildirildi. Libya’da 6 aydır devam eden ayaklanmada isyancıların dün gece başkent Trablus’a girmesinin ardından Kaddafi ile birlikte oğulları Hannibal ve Muaatsam’ı da alarak kentten ayrıldığı öne sürüldü.





Associated Press muhabirleri de başkentte olağan dışı silah sesleri ve patlamalar duyduklarını söylediler.





Associated Press haber ajansında yer alan haberde, NATO uçaklarının akşamüstü başlattıkları ağır bombardımanın ve çatışmaların başkent Trablus'ta yabancı gazetecilerin kaldığı otelin yakınında meydana geldiği yer alıyor.





Libya'da muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Abdül Hafız Goga da Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada "Kritik saatler başlamıştır. Trablus ayağa kalkmıştır" dedi.





Muhalifler birkaç gün önce Trablus'un batısındaki Zaviye kentinin kontrolünü ele geçirmişti.





Kaddafi ve oğlulları kaçtı mı?





Muhalif Libya TV, Kaddafi’nin ülkeden ayrılırken askerlerine “maksimum güç” kullanma emri verdiğini duyurdu. Tripoli Post gazetesinin haberine göre de, Kaddafi yönetiminin Başbakanı Baghdadi Mahmoudi de kaçtı. Ancak Kaddafi ailesinin batı, doğu ve güneyden isyancılar tarafından sarılan kentten nasıl kaçtıkları ile ilgili bilgi yer almadı.





Sosyal paylaşım sitesi Twitter’da yazan görgü tanıkları geceyarısından sonra kentte kutlamaların başladığını söyledi. Ancak isyancılar ya da Trablus hükümeti henüz iddialarla ilgili bir doğrulama yayımlamadı.





Tunus, Ulusal Konsey'i tanıdı





Bu arada Tunus'un, Libya'da muhalifler tarafından kurulan "Geçici Ulusal Konsey"i tanıdığı belirtildi.





Tunus resmi haber ajansı TAP'da, Tunus Dışişleri Bakanlığı'nın Libya'da muhalifler tarafından kurulan "Geçici Ulusal Konsey'i Libya halkının tek meşru temsilcisi olarak tanıdığı bildirildi.





Fransa ve İtalya, Bingazi merkezli Geçici Ulusal Konsey'i tanıyan ilk ülkeler olmuş, sonrasında ABD'de konseyi tanıdığını



