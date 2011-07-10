-KADDAFİ KUVVETLERİ GAVALİŞ'İ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYOR GAVALİŞ (A.A) - 10.07.2011 - Muammer Kaddafi güçleri, muhaliflerin eline düşen başkent Trablus'un 50 kilometre kadar güneyindeki stratejik Gavaliş bölgesini yeniden ele geçirmeye çalışıyor. Bölgedeki gazeteciler, bölgeyi ellerinde tutan muhaliflerin, rejim askerlerinin taarruzunu püskürtmek için tanksavar top ve uçaksavarlarını kullandıklarını belirttiler. Basın mensupları, altı Grad roketinin atıldığını bildirdiler. İki cepheden taarruz başlatan Libyalı muhalifler geçen çarşamba stratejik Gavaliş'i ele geçirdikten üç gün sonra da Trablus'un 150 kilometre doğusundaki Zlitan'ın merkezine doğru ilerlediklerini bildirmişlerdi.