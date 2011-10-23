-Kaddafi kurşun yarasından ölmüş MİSRATA (A.A) - 23.10.2011 - Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin ölüm sebebinin aldığı kurşun yarası olduğu bildirildi. Kaddafi'nin otopsisine katılan bir doktor, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, "Kurşun yarasından öldü. Bu apaçık" dedi, ancak devrik liderin başına aldığı yaradan mı öldüğünü açıklamadı. Halen halledilmesi gereken bazı meseleler olduğunu söyleyen doktor, raporun başsavcılığa iletileceğini, ancak daha sonra tüm ayrıntıların kamuoyuyla paylaşılacağını, hiçbir şeyin gizli kalmayacağını belirtti.