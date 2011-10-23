T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kaddafi kurşun yarasından ölmüş MİSRATA (A.A) 

23 Ekim 2011 16:31

-Kaddafi kurşun yarasından ölmüş MİSRATA (A.A) - 23.10.2011 - Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin ölüm sebebinin aldığı kurşun yarası olduğu bildirildi. Kaddafi'nin otopsisine katılan bir doktor, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, "Kurşun yarasından öldü. Bu apaçık" dedi, ancak devrik liderin başına aldığı yaradan mı öldüğünü açıklamadı. Halen halledilmesi gereken bazı meseleler olduğunu söyleyen doktor, raporun başsavcılığa iletileceğini, ancak daha sonra tüm ayrıntıların kamuoyuyla paylaşılacağını, hiçbir şeyin gizli kalmayacağını belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24