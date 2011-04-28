T24 LogoT24 Logo
Dünya

KADDAFİ KUFRA'YI ELE GEÇİRDİ  KAHİRE (A.A)

28 Nisan 2011 22:59

-KADDAFİ KUFRA'YI ELE GEÇİRDİ  KAHİRE (A.A) - 28.04.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin, ülkenin güneydoğusunda çölde bulunan Kufra kentinin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.  Libya televizyonunun, ordu sözcüsüne dayandırdığı haberinde, ''Libyalı güçlerin, Kufra kentinin kontrolünü tamamen ele geçirdiği ve kenti, silahlı çetelerden temizlediği'' belirtildi.   Bu arada, muhaliflerin elindeki Bingazi'de patlama ve silah seslerinin duyulduğu kaydedildi.  Görgü tanıkları, kentten patlama ve silah seslerinin yükseldiğini söylediler. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24