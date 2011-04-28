-KADDAFİ KUFRA'YI ELE GEÇİRDİ KAHİRE (A.A) - 28.04.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin, ülkenin güneydoğusunda çölde bulunan Kufra kentinin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. Libya televizyonunun, ordu sözcüsüne dayandırdığı haberinde, ''Libyalı güçlerin, Kufra kentinin kontrolünü tamamen ele geçirdiği ve kenti, silahlı çetelerden temizlediği'' belirtildi. Bu arada, muhaliflerin elindeki Bingazi'de patlama ve silah seslerinin duyulduğu kaydedildi. Görgü tanıkları, kentten patlama ve silah seslerinin yükseldiğini söylediler.