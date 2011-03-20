-KADDAFİ KONUŞACAK KAHİRE (A.A) - 19.03.2011 - Libya devlet televizyonu, lider Muammer Kaddafi'nin "kısa bir süre içerisinde" bir konuşma yapacağını duyurdu. Televizyonun haberinde, Kaddafi'nin, "haçlı düşman" hakkında konuşacağı duyuruldu. Kanal, daha önce açıklanan Trablus, Bingazi, Misrata ve Zuvere kentlerine ek olarak Sirte kentinin de hedef alındığını duyurdu. Televizyonun haberinde, sivil hedeflerin vurulduğu iddiası yinelenerek, Trablus'taki bir hastanenin de vurulan hedefler arasında bulunduğu kaydedildi. Bu arada, El Cezire televizyonu Libya'da muhalif güçlerin, bu ülkeye yönelik operasyona başlayan uluslararası koalisyon güçleriyle işbirliği yaptıklarını,Libya'nın muhalif Askeri Konseyi'nin, koalisyon güçleriyle koordinasyon içerisinde olduğu belirtildi. Haberde ayrıca, koalisyon güçlerinin vurduğu noktalar arasında, Muammer Kaddafi güçlerinin bulunduğu Misrata'daki bir askeri okulun da yer aldığı belirtildi. El Cezire ayrıca, Libya'nın batısında görevli bir ekibinin üyelerinin Libya hükümet yetkililerince gözaltına alındığını duyurdu. El Cezire'nin açıklamasında, ekip üyelerinin Tunus, Moritanya, Norveç ve İngiltere'den oldukları belirtildi. Ekibin, bölgeden birkaç gündür haber geçtiği ifade edildi. Açıklamada, "Trablus'ta tutulan ekip üyelerinin güvenlik ve uygun koşullarda bulunmasının sorumluluğunun Libya yetkililerinde olduğu'' kaydedildi. İngiltere Başbakanı David Cameron, İngiltere güçlerinin de katıldığı Libya operasyonunun, "gerekli, hukuki ve doğru olduğunu" söyledi. Olağanüstü kabine toplantısının ardından bir açıklama yapan Cameron, operasyona İngiliz güçlerinin de katıldığını belirterek, başka ayrıntı vermedi. İngiltere'nin füze saldırılarına katıldığı açıklanmıştı. Bu ülke bunun yanı sıra, Kıbrıs'taki hava üssündeki AWACS uçaklarıyla da gözlem desteği veriyor.