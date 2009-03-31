Kaddafi kızdı gitti: Bir daha gelmem Doha'ya!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'taki sert çıkışında salonu terk ederken 'Bir daha Davos'a gelmem' demesinin benzeri bir olay da Katar'da yaşandı.



Libya lideri Muammer Kaddafi, Katar'da yapılan Arap Birliği zirvesine 5 dakika katılıp Suudi Kralı Abdullah'ı Batı'yla ilişkileri nedeniyle eleştirdikten sonra zirveyi terk etti.



Libya lideri Muammer Kaddafi, Katar'ın başkenti Doha'da bugün başlayan Arap Birliği zirvesine, açılış oturumuna 5 dakika katılıp sonra da terk ederek damgasını vurdu.



Arap Birliği 21. Zirvesine katılmak için Doha'ya gelen Libya lideri Kaddafi, zirvenin açılış oturumuna, diğer liderlerden sonra geldi.



'Ben Müslümanların imamıyım'



Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa'nın açılış konuşması sırasında yerinden konuşmaya başlayan ve "Ben Arap dünyasının lideriyim. Ben Müslümanların imamıyım" diyen Kaddafi'nin bu sözlerine Katar Emiri Şeyh Hamid bin El Tani müdahale ederek susmasını istedi. Konuşması kesilen Kaddafi bunun üzerine, "Misafirperverliğiniz için teşekkür ederim" diyerek salondan ayrıldı.



Kaddafi'nin Doha'da geçen aylarda açılan İslam Eserleri Müzesini ziyarete gittiği ve zirve toplantısına daha sonra katılıp katılmayacağının belli olmadığı belirtildi.



Kaddafi'nin salonu terk etmesi sırasında diğer liderlerin, şaşkınlık içinde olanları izlediği bildirildi. Kaddafi, zirve öncesi aile fotoğrafına da katılmayarak protesto etti.



Amerikan Associated Press ajansı da Kaddafi'nin Suudi Kralı Abdullah'ı eleştirerek, zirveyi terk ettiğini duyurmuştu.



Ajansın haberinde Kaddafi'nin Kral Abdullah'ı, "İngiliz mahsulü ve Amerikan müttefiki" olarak nitelendirdiği belirtilmişti.



Bu arada haberinde Kaddafi'nin daha sonra Suudi Kralı'ndan özür dilediğini de veren AP ajansı, bir düzeltme yaparak, Libya liderinin Kral Abdullah'tan özür dilemediğini bildirdi.



Kaddafi ve Kral Abdullah, 2003'te ABD'nin Irak'ı işgalinden kısa süre önce düzenlenen Arap zirvesinde de karşılıklı sert sözler söylemişlerdi.