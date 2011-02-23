-KADDAFİ KARŞITLARI LONDRA'DA SOKAKLARDA LONDRA (A.A) - 23.02.2011 - İngiltere'nin başkenti Londra'daki binlerce Libyalı, Kaddafi rejimine karşı sokaklara döküldü. Libya'nın Londra Büyükelçiliği önünde toplanarak, İngiltere Başbakanlığının önüne yürüyen kalabalığa, burada savaş karşıtları ve insan hakları örgütlerinden eylemciler de katıldı. Kalabalık, "Kaddafi'nin gitme zamanı", "Benim kanım senin petrolünden daha mı ucuz" yazılı pankartlar ve bu ülkede ölen protestocuların fotoğraflarını taşıdı ve sloganlar attı. İngiliz polisi, Libya bayrakları taşıyan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kalabalığın protestosunda geniş güvenlik önlemleri aldı. Protesto nedeniyle Başbakanlık ve Bakanlıkların bulunduğu Whitehall caddesindeki trafik zaman zaman aksadı. -"LİBYA'DA OLANLAR SOYKIRIMDIR"- Libya'da bulunan aile, akraba ve arkadaşlarının durumundan endişe duyduğunu anlatan Nurettin Uheyşi, "Burada protesto yaparak, Batı'ya Libya'da neler olduğunu göstermek istiyoruz. Libya'da olanlar soykırımdır" dedi. Libya lideri Muammer Kaddafi'nin kendi halkını öldürdüğünü söyleyen Uheyşi, Bingazi'deki olaylarda erkek kardeşinin yaralandığını anlattı. "Kaddafi rejimine karşıyız ve Kaddafi'nin ülkeyi terk etmesini istiyoruz, gördüğünüz gibi kimse kalmasını istemiyor. Tüm Libyalıların ve ailemin durumuyla ilgili olarak endişeliyim" diyen, protestonun organizatörlerinden İsal Digaldo adlı Libyalı kadın, İngiliz hükümetini Kaddafi rejimine daha sert tepki vermeye çağırdı. Bir diğer kadın protestocu ise Kaddafi'nin gitmesini istediğini söyleyerek, "Lütfen bütün Avrupa, Libya halkına bu konuda yardım etsin" diye seslendi. -PERU DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ ASKIYA ALDI- Peru hükümeti, sivillere uygulanan şiddeti protesto için Libya ile diplomatik ilişkileri askıya aldığını açıkladı. Devlet Başkanı Alan Garcia'nın makamından yapılan ve internet sitesinde yayınlanan açıklamada, ilişkilerin "halka karşı şiddet sona erene kadar" askıda kalacağı belirtildi. Garcia, Libya'nın "40 yıldır aynı kişi tarafından yönetildiğini" de not etti. Peru'nun BM Güvenlik Konseyi'nden Libya hükümetinin "uçaklarını halkına karşı kullanmasını önlemek için" Libya hava sahasında "yasak bölge" oluşturmasını isteyeceği de belirtildi. -BAHREYN'DE 23 Şİİ MİLİTAN SERBEST- Bahreyn'de terörizm suçlamasıyla gözaltında tutulan 23 Şii militanın kraliyet affıyla serbest bırakıldıkları bildirildi. Muhalefet hareketi Şii Vefak blokundan bir milletvekili, "Yargılanmakta olan 23 militan serbest bırakıldı" dedi. Bu kişiler, "yasadışı örgüt kurmak, terörizme başvurmak, terörist faaliyetleri finanse etmek, yanlış ve maksatlı bilgi yayma" gibi suçlamalarla ekim ayından bu yana yargılanıyorlardı.