Kaddafi karşıtları ilerlediklerini söylüyor

T24 - Libya'da geçici hükümete bağlı güçler, devrik lider Kaddafi'nin kalelerinden olan Sirte kentinde ilerlediklerini ileri sürüyor.



Ancak bu ilerlemenin oldukça yavaş olduğu ve şiddetli direnişle karşı karşıya kaldıkları belirtiliyor.



Kaddafi yanlıları ile karşıtı güçler arasında gerek sahil kenti Sirte'de gerekse Beni Velid'de yoğun çatışma yaşanıyor.



Kaddafi karşıtları, devrik lidere bağlı güçlerin yoğun direnişi ardından Beni Velid'den çekildi.



Bu güçler, başkent Trablus'un 140 km güneyindeki kente girdikten sonra yoğun ateş altında kaldı.

Sirte ve Beni Velid, Kaddafi'ye bağlı güçlerin elinde kalan az sayıdaki yerleşim biriminden ikisi.

Kaddafi'ye bağlı güçler bu iki şehrin yanısıra bir dizi diğer kentte de kontrolü elinde bulunduruyor.

Devrik lider Muammer Kaddafi'nin nerede olduğu ise hala bilinmiyor.



Sözcüsü Kaddafi'nin gelişmeleri yakından takip ettiğini ve direnişi şahsen yönettiğini ileri sürüyor.

Kaddafi'nin sözcüsü Musa İbrahim, geçtiğimiz günlerde bir Suriye kanalına, "binlerce gönüllünün Libya'yı Ulusal Geçiş Konseyi'nden kurtarmaya hazır olduğunu" söyledi.



İbrahim telefonla yaptığı açıklamada, "Biz güçlüyüz. Tüm Libya'yı kurtaracak gücümüz ve planlarımız var" dedi.



Libya'da Mart ayında Kaddafi'ye karşı ayaklanan ve NATO'dan hava desteği alan muhalifler başkent Trablus dahil ülkenin büyük bir bölümünü denetimi altında bulunduruyor.



Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil de, BBC'ye Kaddafi'nin ülkenin güneyinde olduğunu ve intikam saldırıları planladığını söylemişti.



Cuma günü Birleşmiş Milletler, Libya'daki Ulusal Geçiş Konseyi'nin ülkeyi Genel Kurul toplantılarında temsil etmesini kabul etmişti.

193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 114 üye, Ulusal Geçiş Konseyi'nin Libya temsilciliğini üzerine alma başvurusuna olumlu oy kullanırken, 17 üye aleyhte oy verdi.



Karar bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinin itirazlarına rağmen alındı; kimi Afrika ülkeleri bu konuda bir karar alınmasının ertelenmesini istediler.



Karar, Geçici Konsey lideri Mustafa Abdülcelili'in önümüzdeki hafta yapılacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına katılmasının önünü açıyor.



ABD'li yetkililer Başkan Barack Obama'nın salı günü Abdülcelil ile görüşeceğini söylüyor.





