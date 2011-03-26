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Dünya

Kaddafi karnındaki yağları suratına enjekte ettirdi

Libya'nın lideri Muammer Kaddafi’nin kırışıklarından kurtulmak için karnından yağ aldırıp bunları yüzüne enjekte ettirdiği ortaya çıktı.

26 Mart 2011 02:00

T24- Savaşın hüküm sürdüğü Libya'nın lideri Muammer Kaddafi’nin kırışıklarından kurtulmak için karnından yağ aldırıp bunları yüzüne enjekte ettirdiği ortaya çıktı. Ameliyatı yapan Brezilyalı doktor Liacyr Ribeiro, lokal anestezi uyguladıkları Kaddafi ameliyatın ortasında hamburger yemek isteyince mola verdiklerini söyledi.





Brezilyalı doktor Liacyr Ribeiro AP haber ajansına verdiği röportajda, Kaddafi’ye yaptığı operasyonun hikayesini şöyle anlattı: 1994 yılında Trablus’ta bir tıp konferansına gitmiştim. Bir Libyalı yetkili yanıma yaklaşıp “Sizi Libyalıların çok sevdiği biriyle tanıştıracağım” dedi. Silahlı adamlarla çevrili bir eve gittik. Kaddafi 25 yıldır iktidarda olduğunu, ülkesinin genç insanlarının onu yaşlı bir adam olarak görmesini istemediğini söyledi. Operasyonu 1995 yılında sabaha karşı 02.00’de onun sığınağında yaptık. Uyanık halde kalmak istediği için yalnızca lokal anestezi uyguladık. Ameliyatın ortasında hamburger yemek isteyince mola verdik. Dört saatlik ameliyatın sonunda 25 yıl daha genç gözüküyordu.”

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