Kaddafi: Kaçmadım Trablus'tayım

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Libya devlet televizyonundan kısa bir açıklama yapan Kaddafi, "Venezuela'da değil, Trablus'ta olduğumu kanıtlamak ve şu köpek yabancı televizyon ve medyaların haberlerini yalanlamak için, Yeşil Meydan'da toplanmış gençlerle görüşmeye gideceğim" dedi.





Libya devlet televizyonu, Kaddafi'yi, Bab ül-Aziziye'deki evinden elinde bir şemsiye ile çıkıp, bir arabaya binmeye hazırlanırken görüntüledi.





İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, "Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Güney Amerika ülkelerinden Venezüella'ya gitmekte olduğunu" iddia etmişti.







Kaddafi'nin öldürülmesi için fetva verildi





İslam dünyasının ünlü bilgin ve din adamlarından Yusuf el-Kardavi'nin, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin öldürülmesi için fetva verdiği bildirildi.

